“С одним веслом”. Психолог о том, почему нельзя и даже вредно быть всегда счастливым

Правда ли, что вечное счастье – признак слабоумия

Счастливый человек / Иллюстрация: создана Ghat GPT 4.0 для amic.ru

20 марта – Международный день счастья. Для многих быть счастливым – значит быть всегда успешным и на позитиве: даже если настроение хоть волком вой – “улыбаемся и машем!”. Однако все попытки такого однобокого существования приводят к войне с самим собой. А на войне, как известно, победителей не бывает. Почему негативные эмоции важны не меньше позитивных, можно ли умереть от радости и что значит быть по-настоящему счастливым, рассказала amic.ru барнаульский нейропсихолог Лариса Головина.

Разбалансировка счастьем

– Народная мудрость гласит: у каждого – свое счастье. Как объясняют это чувство нейропсихологи?

– Эмоциональное состояние человека в каждый конкретный момент его существования определяется степенью сбалансированности центров положительных и отрицательных эмоций в мозге. Нулевого баланса этих эмоциональных весов достичь очень сложно. Как правило, их чаши все время колеблются то в одну, то в другую сторону.

Состояние, при котором центры положительных эмоций находятся на пике активности, а центры отрицательных – подавлены, и принято называть счастьем. И, как справедливо подметил народ, у каждого человека свой повод его испытывать. Для одних счастье – возиться с детьми, для других – ловить и изучать кузнечиков, для третьих – танцевать, этот список не имеет и не может иметь конца.

– Самые популярные контексты для слова “счастье” – счастливые мгновения, моменты счастья, счастливое время, то есть всегда что-то мимолетное. Почему счастье не может длиться вечно?

– Достичь состояния счастья намного проще, чем удержать мозг в таком перекосе надолго. Некоторые пытаются поддерживать ощущение эйфории с помощью психоактивных веществ – алкоголя и наркотиков. Вот только не задумываются, что при их потреблении нарушается работа естественных синапсов (структуры, с помощью которых нервные импульсы передаются от одного нейрона к другому. – Прим. ред.). Нервная система человека, злоупотребляющего подобными веществами, очень скоро теряет способность самостоятельно достигать приподнятого эмоционального состояния и находиться в нем.

– А еще говорят, что дураки всегда счастливы? Выходит, слабоумие – гарант вечного счастья?

– А вот тут народная мудрость ошибается. Когнитивный компонент мозга вообще никак не связан со способностью испытывать счастье.

Взять хотя бы старческие дегенеративные процессы. Психика всегда разрушается индивидуально, в хаотичном порядке. И когнитивные функции вместе с центрами радости могут “отвалиться” одними из первых. И тогда человек, мало что понимая в происходящем, будет тем не менее находиться в постоянном дисфоричном состоянии. Это, кстати, вообще не редкость: все же прекрасно знают о существовании вечно брюзжащих и всем недовольных стариков.

Счастье детям не игрушка

– Считается, что в детстве особенно важно быть счастливым. Почему?

– Понятия не имею. По-моему, это какая-то индивидуальная стратегия некоторых не очень мудрых женщин. Тренд на суперпозитивность и суперпродуктивность был в обществе три-четыре года назад, но, к счастью, не получил развития, ведь такая философия ведет не только к популяризации счастья, но и к запрету на несчастье. А быть всегда на позитиве это, конечно, круто, но очень опасно для самого человека. Для психики важна любая эмоция, в том числе и отрицательная. Эмоции дают нам значимую обратную связь о событиях, происходящих в нашей жизни.

– И какая польза от отрицательной эмоции? И что вредного быть всегда на позитиве?

– Если я испытываю радость и удовлетворение, значит, то что я делаю, – хорошо, программа эффективна, результативна, ее можно и нужно продолжать. Если же меня охватила злость, досада, разочарование – это вовсе не значит, что конкретно я – плохой человек, просто таким образом по системе эмоциональной обратной связи мне пришел сигнал: что-то в моих жизненных обстоятельствах идет не так. Нужно понять, что именно, и внести коррективы.

Допустим, мне скучно на работе, я понимаю, что достиг здесь “потолка”. Но на каком-то тренинге мне внушают, что нужно стремиться к позитивности и эффективности, что мое чувство неправильное, да еще и предлагают инструменты, с помощью которых я могу его подавить, повысив тем самым продуктивность.

Человек с крепкой психикой подумает: “Может, это не я неправ, а вы – дураки” и продолжит “гнуть свою линию”. Если же психика неустойчива, то проблем не избежать: от невротизации, чувства вины, заниженной самооценки и разочарования в жизни до тяжелого личностного расстройства, в результате которого можно легко попасть в зависимые отношения или уйти в антисоциализацию (алкоголь, агрессия в семье, отношения на стороне и так далее).

Именно благодаря эмоциям наше поведение становится адаптивным, мы можем гибко отвечать на требования внешних обстоятельств. Стремление к одному типу эмоций сродни гребле одним веслом: вы будете бесконечно кружить на одном месте без какого-либо движения вперед, развития.

– То есть не надо оберегать детей от неприятных эмоций?

– Не так важно в детстве быть все время счастливым. Куда важнее не помещать ребенка в тепличные условия, чтобы он все время порхал, как бабочка. Гораздо ценнее помочь ему приобрести опыт отчетливой индикации своих эмоций. Например, научить его не просто орать и швыряться предметами, когда он злится, а использовать речь для решения проблемы, буквально научить говорить “мне не нравится, что вы делаете, потому-то и потому-то, давайте договариваться, чтобы всех устраивало”. Во взрослой жизни это очень пригодится.

Счастливый человек / Иллюстрация: создана Ghat GPT 4.0 для amic.ru

Счастье по заказу

– Можно ли умереть от счастья или это опять выражение для красного словца?

– Такие эксперименты много раз проводились на животных. Например, крысам вживляли электрод в центр удовольствия в мозге и давали клавишу, нажимая на которую, они всякий раз раздражали нужную зону. В результате крысы были, безусловно, счастливы, но погибали. Впрочем, смерть наступала не от ощущения счастья, а от того, что они в погоне за этим состоянием пренебрегали сном, питьем, едой. Стремление к эйфории и легкая возможность ее достичь заменила все остальные базовые потребности.

В жизни людей подобные ситуации тоже известны: например, наркоманы умирают не от ощущения счастья, а от того, что все остальное для них становится не нужным.

– И все-таки побыть счастливым иногда очень хочется. Можно ли искусственно в рамках легальных методов вызывать в себе это чувство?

– Вполне. Мы грустим или радуемся не по поводу событий, которые с нами происходят, а по поводу интерпретаций, которые сами же им даем. Одна и та же ситуация кого-то может огорчить, а кого-то порадует. К примеру, двоих на остановке проезжающая машина обрызгала грязью: один расстроился, потому что теперь придется чистить одежду, а другой обрадовался – у него появился повод не ехать туда, куда не хотелось.

Ощущение счастья мы можем вызывать в себе сами. Например, с помощью воспоминаний о приятных событиях. Но в этом и заключается один из главных диалектических споров, который человечество не может разрешить на протяжении тысячелетий. Последователи стоицизма считают, что жизнь должна быть наполнена трудностями и переживаниями, чтобы мотивировать на развитие. Для гедонистов, напротив, удовольствие является высшим благом и единственным смыслом жизни.

Ясно одно: сколько не идеализируй жизненные обстоятельства, однажды вас могут серьезно ткнуть носом в обратную сторону этой медали. Потому-то философию “быть на позитиве” в итоге и победил более прагматичный тренд на эмоциональную адаптивность.

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