С окровавленными руками прибежала к соседям. Что известно о похищении 38-летней женщины в Барнауле

В Следкоме рассказали подробности похищения женщины в Барнауле

Незнакомец приставил нож и угрожающе приказал идти к нему домой

В Барнауле расследуют уголовное дело о неудавшемся похищении 38-летней женщины. В феврале пьяный мужчина затащил к себе в дом горожанку, которая возвращалась с работы. Рассказываем, что на данный момент известно о преступлении.

27 февраля вечером жительница Барнаула шла по частному сектору в районе улиц Тихонова и Мамонтова. И тут к ней подскочил незнакомец, приставил нож и угрожающе приказал идти к нему домой.

– Как позже выяснилось, это был 35-летний местный житель в нетрезвом состоянии. Безработный, ранее судимый, – сообщили «Комсомолке» в региональном управлении Следкома.

Ошарашенной женщине пришлось последовать указаниям похитителя. Он завел ее к себе домой и закрыл дверь на щеколду. Что в дальнейшем собирался делать хозяин со своей жертвой – не известно. Но в любом случае, его планам не суждено было сбыться – горожанка отважно ринулась на незнакомца, выхватила нож из его рук, сумела открыть щеколду и выскочить на улицу. С окровавленными руками женщина прибежала в соседский дом, где ей вызвали скорую помощь и полицию.

Похититель сейчас находится под стражей. На него завели уголовное дело по статье о похищении человека с применением насилия. Срок мужчине грозит немалый – от 5 до 12 лет колонии. Однако сам он вину не признает – говорит, что просто предложил прохожей зайти в гости, а та якобы согласилась. Но показания соседей и потерпевшей не подтверждают его версию. Также очевидно, что женщина приличная и никогда бы не согласилась пойти в гости к пьяному незнакомцу.

– По ходатайству следователя СК в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, – отметили в управлении Следкома.

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Взято отсюда

13.03.2024