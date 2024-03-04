С палками в руках: бийские школьники группами нападают на бездомных собак

Зоозащитники просят родителей провести с детьми воспитательные беседы

В Бийске очевидцы засняли, как несколько мальчишек гонялись с палками за бездомными собаками. На опубликованный в социальных сетях ВКонтакте “Бийск22” видно только ребят, поэтому у многих возникли сомнения, были ли вообще собаки?

Тем не менее, завязалось активно обсуждение.

– Где вы, мамочки таких детей? Ваши чудо-детки гоняют палками собак! – сообщил очевидец, выложивший фото в общий доступ. – Бедная собака без одной ноги еле убежала от них. Потом мы бегаем и жалуемся, почему наших деток собаки кусают, надо всех собак усыпить. Детей сначала своих воспитайте нормально, что так делать нельзя”.

У бийчан даже возникло предположение, что посты про издевательство над животными стали появляться чаще после того, как вышла петиция на подписание об эвтаназии бездомных животных. Доводов “за” и “против” немало и с той, и с другой стороны. Люди отмечают, что в этой обстановке даже дети становятся более черствыми к бедам братьев наших меньших.

Вчера пошла в магазин, вижу, как девочка примерно десяти лет, выбегает из подъезда и бежит на бедную собаку, та просто стояла у мусорки и пыталась найти еду. Девочка бежит на нее, орет, ногами пинает. Я в шоке, потом говорят на детей кидаются!

Да,это правда насчет детей, сколько раз сталкивалась с ситуацией, когда мороз по коже и волосы дыбом от воспитания: что будет дальше?

Воспитанием детей нужно заниматься, объяснять, что если ты будешь так себя вести, то есть дразнить, тебя покусают собаки. Детям заняться нечем.

Появились даже шутки, что “теперь школьники сбиваются в стаю и нападают на собак”.

Так нельзя? А как можно? Лечь на землю и ждать пока растерзают? – возмутились бийчане, которые давно опасаются больших стай. – Взрослые не могут решить проблему, поэтому дети начали обороняться самостоятельно!

Выход один. Как и всегда – поделитесь квадратными метрами с собачками, спасите их от детей.

Очевидцы также сообщают, что в стороне к Сорокино до сих пор бродят собаки, которые напали на пожилого мужчину, бегают на пригорке у леса. Хотя люди неоднократно обращались к администрации с просьбами убрать агрессивные особи улиц города и ближайших населенных пунктов.

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Взято отсюда