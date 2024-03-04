С палками в руках: бийские школьники группами нападают на бездомных собак

Зоозащитники просят родителей провести с детьми воспитательные беседы
В Бийске очевидцы засняли, как несколько мальчишек гонялись с палками за бездомными собаками. На опубликованный в социальных сетях ВКонтакте “Бийск22” видно только ребят, поэтому у многих возникли сомнения, были ли вообще собаки?
Тем не менее, завязалось активно обсуждение.
– Где вы, мамочки таких детей? Ваши чудо-детки гоняют палками собак! – сообщил очевидец, выложивший фото в общий доступ. – Бедная собака без одной ноги еле убежала от них. Потом мы бегаем и жалуемся, почему наших деток собаки кусают, надо всех собак усыпить. Детей сначала своих воспитайте нормально, что так делать нельзя”.
У бийчан даже возникло предположение, что посты про издевательство над животными стали появляться чаще после того, как вышла петиция на подписание об эвтаназии бездомных животных. Доводов “за” и “против” немало и с той, и с другой стороны. Люди отмечают, что в этой обстановке даже дети становятся более черствыми к бедам братьев наших меньших.
- Вчера пошла в магазин, вижу, как девочка примерно десяти лет, выбегает из подъезда и бежит на бедную собаку, та просто стояла у мусорки и пыталась найти еду. Девочка бежит на нее, орет, ногами пинает. Я в шоке, потом говорят на детей кидаются!
- Да,это правда насчет детей, сколько раз сталкивалась с ситуацией, когда мороз по коже и волосы дыбом от воспитания: что будет дальше?
- Воспитанием детей нужно заниматься, объяснять, что если ты будешь так себя вести, то есть дразнить, тебя покусают собаки. Детям заняться нечем.
Появились даже шутки, что “теперь школьники сбиваются в стаю и нападают на собак”.
- Так нельзя? А как можно? Лечь на землю и ждать пока растерзают? – возмутились бийчане, которые давно опасаются больших стай. – Взрослые не могут решить проблему, поэтому дети начали обороняться самостоятельно!
- Выход один. Как и всегда – поделитесь квадратными метрами с собачками, спасите их от детей.
Очевидцы также сообщают, что в стороне к Сорокино до сих пор бродят собаки, которые напали на пожилого мужчину, бегают на пригорке у леса. Хотя люди неоднократно обращались к администрации с просьбами убрать агрессивные особи улиц города и ближайших населенных пунктов.
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Взято отсюда