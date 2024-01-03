С первого взгляда и на всю жизнь: 60 лет совместной жизни отметили супруги Деевы

Накануне Нового года в отделе ЗАГС, село Баево поздравили супругов Деевых Виктора Мироновича и Марию Ивановну с бриллиантовым юбилеем. Любовь этой замечательной супружеской пары насчитывает более семи десятков лет! Глава семьи говорит: «Мы, кажется, даже родились вместе!». Любовь со школьной скамьи, с первого взгляда. Мария Ивановна удивляется: «А разве бывает другая?». Оба дети войны, из многодетных семей, вместе прошли такой сложный путь. Но никакие преграды, ненастья и невзгоды не разрушили их семейного счастья. Вся жизнь супругов Деевых связана с малой родиной, Баевским районом, селом Баево. Здесь они родились, соединили свои судьбы, родили сыновей: Сергея и Валерия. Здесь пройден большой трудовой путь. Сегодня юбиляры уважаемые в районе люди, ветераны труда. У Виктора Мироновича в трудовой книжке одна запись: отдел внутренних дел Баевского района. Мария Ивановна большую часть жизни проработала бухгалтером в Баевском райисполкоме. В этот торжественный день супруги поставили подписи в книге записей юбиляров семейной жизни. Сотрудник отдела ЗАГС Елена Митина вручила юбилейное свидетельство и поздравительный адрес Губернатора Алтайского края Виктора Томенко. К поздравлениям присоединилась глава администрации села Баева Татьяна Рябова, пожелала юбилярам здоровья, благополучия и тепла родных сердец.

Взято отсюда.

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