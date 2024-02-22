С помощью господержки предприниматель из алтайского села развивает перспективный бизнес

Поддержка отца и государства помогли Никите Шмарихину создать перспективный бизнес и уверенно смотреть в будущее.

Хотел научиться

В свое время семья Шмарихиных перебралась из Тальменки в Барнаул. В какой-то момент в Тальменке закрывается государственная типография. И предприниматель Андрей Шмарихин, который занимался торговлей канцелярскими товарами в Тальменке, смекает, что эту нишу надо срочно занять. Он покупает в Москве ризографы, гильотину и прочее оборудование и в 2013 году открывает свою типографию. Его старший сын Никита в это время еще учился в школе. Но когда они с отцом приехали в Тальменку и стали распаковывать новенькое оборудование, парень понял, что хотел бы его освоить.

– Тогда во мне как будто что-то зажглось, – вспоминает Никита. – Я хотел научиться печатному делу, помогая отцу, начал осваивать компьютерные программы для графического дизайна, потихоньку делать макеты, таблицы, поздравительные открытки.

Со временем в типографии появились работники, и Андрей Шмарихин решил расширять этот бизнес. В 2016 году он приобрел оборудование для изготовления сувенирной продукции, широкоформатный принтер, плоттер и сделал большой ремонт в здании. Это дало свои результаты: у типографии появилось больше заказов.

А Никита тем временем учился на специалиста медиаиндустрии в Сибирском госуниверситете телекоммуникаций и информатики. Там он постигал основы работы с видео, графикой, фотографией. В перерывах между учебой или дистанционно Никита помогал типографии выполнять заказы. И после окончания вуза в 2019 году он вернулся в Барнаул, открыл ИП и получил из рук отца готовый бизнес.

Пару лет парень вникал в курс дела, а потом решил, что пора переходить на новый уровень, и купил франшизу одного известного в стране фотосалона. Она, как считал Никита, даст «усиление изнутри», предоставив базу из более 10 тыс. макетов изображений, регламенты работы, юридическую поддержку и т.д. После этого у него появилось больше возможностей для создания сувенирной продукции, улучшилась технология: оборудование расставлено в нужных местах, а материалы – по полочкам.

– Я до сих пор пользуюсь этой франшизой и очень доволен, – говорит предприниматель.

Читай внимательно

В 2022 году двадцатипятилетний Никита увидел объявление в Сети о том, что предприниматели от 20 до 25 лет могут принять участие в конкурсе на получение гранта, и не придал значения этому. Но его отец сказал: «Читай внимательно, в объявлении сказано: до 25 лет включительно».

Сын быстро собрал пакет документов и прошел в центре «Мой бизнес» обязательные курсы для претендентов на грант. Там предпринимателя познакомили с основами маркетинга, продаж, подготовкой бизнес-планов. В конце ноября он защитил свой проект, направленный на расширение спектра услуг. Шмарихин хотел приобрести центр для лазерного раскроя листовых материалов, спектрофотометр и гильотину. И 31 декабря ему пришел от государства новогодний подарок в виде полумиллиона рублей. В начале года Никита после долгих поисков нашел подходящее оборудование российской сборки.

Теперь он развивает новое направление – лазерную резку. С ее помощью Шмарихин вырезает из фанеры, резины, пластика заготовки сложной формы, которые потом шлифует, красит и собирает из них различные сувениры: копилки, ключницы, брелоки. Можно также вырезать печати и штампы.

Бизнес развивается

Сейчас предприниматель работает на местном рынке, а в конце этого года планирует выходить на маркетплейсы и тем самым охватывать всю Россию.

У него в штате менеджер, который собирает заказы, и печатник, который их выполняет. На удаленке трудятся дизайнер и маркетолог. Найти специалистов по графике в Тальменке очень сложно, поэтому Никита сам не гнушается работать руками.

– Вот это моя любимая машина – плоский пресс, с помощью которого наносится изображение на футболки, есть и 3D-вакуумный пресс, который делает то же самое на бутылки, термостаканы, тарелки и другие искривленные поверхности. А тут стоит еще такой же «кружечник», – хвалится предприниматель своим оборудованием.

Год от года бизнес развивается, выручка растет.

Шмарихин делает рекламные носители, бумажную печатную продукцию, фото на документы, сувениры. От месяца к месяцу доходы от направлений меняются. Например, в декабре, феврале и мае больше выручки идет от сувениров, летом – от рекламной продукции.

В прошлом году изготавливал стенды для местной школы, и этим летом планирует продолжить сотрудничество – сделать информационный носитель на пробковом дереве с помощью лазерного станка.

В Тальменке находятся два фотосалона и два ИП, специализирующиеся на рекламных носителях. Но наш герой берет тем, что предоставляет комплекс услуг и не завышает цену, держит ее ниже барнаульских.

– Наверное, я жалею жителей нашего села, ведь они не так много зарабатывают, да и при моих расценках мне маржинальности достаточно, – говорит предприниматель.

Тем более, грамотная ценовая политика позволяет сохранить клиента для последующих заказов. Сейчас их в базе ИП около трех тысяч.

Рекламирует Никита бизнес через соцсети, делая регулярные рассылки нативной рекламы. Каждый месяц проводит розыгрыши призов во «ВКонтакте».

– Недавно разыграли 10 киндер-сюрпризов, чтобы люди на нас подписывались. Я, «скрипя сердцем», сладости победителям отдавал, – смеется Никита, видимо, вспоминая, как еще недавно родители ему самому дарили шоколадки.

Справка

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Алтайском крае в 2023 году гранты предоставлены 49 молодым людям, занимающимся своим бизнесом, на общую сумму 23 689 тыс. рублей.

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Взято отсюда.

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