С помощью государственной субсидии алтайский завод увеличил объемы продукции и расширил штат сотрудников

За последние два года Барнаульский завод котельного оборудования увеличил объемы продукции и расширил штат сотрудников. Благодаря приобретенным сверлильному станку и лазерной установке для резки металла производительность на некоторых линиях предприятия выросла на треть. А закупить новое оборудование удалось благодаря субсидии от государства, которая компенсировала порядка 40% затрат.

Единственный за Уралом

Барнаульское предприятие работает с 2000 года. На первом этапе основным видом его деятельности была торговля, но постепенно акценты смещались на производство и проектирование. Главная уникальность завода – линия петлевой гибки, аналогов которой за Уралом нет.

– Многие заказчики, которым необходимы змеевики, обращаются к нам, – рассказывает директор НПО «Барнаульский завод котельного оборудования» Алексей Квашнин. – Все потому, что на нашем оборудовании труба стыкуется автоматически, а на гибку отправляется сразу готовое изделие. Благодаря этому в разы уменьшается количество стыков и продукция получается гораздо надежнее.

Основное производство – запчасти для крупных ТЭЦ. Только за прошлый год было выпущено порядка 1800 тонн готовых изделий. География поставок широка, есть заказчики как в нашей стране, так и в Казахстане.

– Сотрудничаем с партнерами из Молдовы, но из-за санкций им работать с Россией нельзя. Поэтому заказчики открыли филиал в Казахстане и все-таки заключили с нами договор. Теперь готовое оборудование отправляем своеобразным параллельным импортом, – делится Квашнин.

Но основной рынок сбыта находится внутри страны – около 95% продукции предприятие изготавливает для российских теплоцентралей. Директор завода отмечает, что санкции не сказались на объемах производства. Проблемы возникали только с запчастями, но Китай своевременно пришел на помощь.

Большой шаг вперёд

Два последних года завод пользуется программами государственной поддержки. За это время были приобретены грузовой тягач, автопогрузчик, несколько грузоподъемных механизмов, сверлильный станок и установка для лазерного раскроя металла. Около 40% стоимости оборудования заводу компенсировали.

– Все это – большой шаг вперед для нашей производительности, – подчеркивает Алексей Квашнин. – Тягач дает нам необходимую оперативность при транспортировке материалов и готовых изделий, благодаря погрузчику уменьшились простои на многих участках. Не нарадуемся возможностям нового лазера – скорость некоторых операций увеличилась в разы, а часть операций и вовсе удалось исключить. До этого мы пользовались только плазменной резкой, но она значительно уступает лазеру по скорости, точности и качеству.

Основное преимущество нового станка – необязательность дополнительной доработки изделий. Раньше после сверловки приходилось тратить время на зачистку, теперь это не требуется.

– Когда только установили лазерную резку, у нас не было станочника для работы на ней. Мы обучили сотрудника в сторонней организации и выстроили систему наставничества, чтобы он передал опыт другим. Сейчас ребята уже изучили все принципы работы, проблем в эксплуатации не возникает. К тому же человеческий фактор в работе почти исключен. Главное – правильно грузить программу, – поясняет директор завода по производству Роман Родионов.

Увеличить эффективность удалось и благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». По словам Квашнина, эксперты из регионального центра компетенций открыли коллективу глаза на лишние операции, которые выполняли сотрудники, а также обучили заводчан построению эффективной работы.

– Сначала мы такую инициативу восприняли в штыки, – признается директор компании. – А когда результаты проверок выложили на бумагу, мы посмотрели на ситуацию с другой стороны. Оказалось, что достаточно поменять местами некоторые станки, переоборудовать рабочие места – и время простоя сократится, а производительность вырастет. Теперь мы придерживаемся всех полученных рекомендаций.

Новое оборудование и участие в национальном проекте позволили увеличить производительность некоторых линий на 30%. За этим последовало создание новых рабочих мест. Сегодня на предприятии работает 132 человека, только за прошлый год коллектив увеличился на 25 заводчан, 11 сотрудников наняли уже в 2024 году.

Справка

Программа социально-экономического развития Алтайского края реализуется в регионе с 2020 года. Более половины выделенных средств – около 2,5 млрд рублей – до 2024 года будет направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в виде субсидий на приобретение нового оборудования, а также льготных кредитов.

В прошлом году заявки на возмещение части затрат от покупки нового оборудования подало 251 алтайское предприятие. 206 из них получили поддержку, общий объем которой превысил 380 миллионов рублей. При этом объем инвестиционных вложений составил около двух миллиардов.

Всего за 2020–2023 годы поддержано 694 предпринимателя региона на общую сумму более 1 млрд рублей. Одним из важнейших результатов такой помощи стало создание более двух тысяч рабочих мест.

ГЕРАСИМОВ Влад Еще читают

Взято отсюда.

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