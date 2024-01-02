С праздника ушла: бийчан попросили оставлять ёлочки у мусорных контейнеров

Акция по сбору ёлок на дальнейшую переработку будет проходить с 5 января по 1 марта

Бийское предприятие “Спецобслуживание плюс” присоединилось к всероссийской акции “Ёлочный круговорот”.

Отслужившие свое и отработавшие праздники живые деревья не должны быть просто выброшены на помойку – у них будет вторая “жизнь”. Согласно статистике, каждый год в России покупают более 1 млн деревьев, а это примерно 3 000 тонн потенциальных отходов. Так как деревья не относятся к твердым коммунальным отходам, ими забивают контейнеры, а мусоровозам они затрудняют погрузку.

– Но они могут использоваться в сельском хозяйстве, в благоустройстве и даже как корм животным, – рассказали на ТГ-канале предприятия. – Мы заберем деревья и отправим на переработку!

Акция пройдет с 5 января по 1 марта.

Единственное, бийчан настоятельно просят оставлять елки и пихты только рядом с контейнерными площадками, предварительно снимать с дерева всю мишуру и другие декоративные элементы.

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Взято отсюда