Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

Вот второе воскресенье октября отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2023 году праздник выпадает на 8 октября

Собрали подборку красивых поздравлений с Днем работников сельского хозяйства и промышленности 2023 в стихах, прозе и СМС.

Поздравления с Днем сельского хозяйства 2023 в стихах

С Днем сельского хозяйства

Вас, трудовой народ!

Ведь вашими трудами

Страна наша живет.

Пусть крепнет урожайность,

Не будет грызунов.

Желаю только лучших,

Выносливых сортов.

Здоровья вам и счастья,

Успехов на года

И жизни долгой-долгой

Не меньше, чем до ста!

Вы гордость и опора,

Кормильцы всей страны.

Ваш труд нам очень дорог,

Плоды его видны.

Всем тем, кто работает в сельском хозяйстве,

Желаю удачи и личного счастья.

Пусть ценят ваш труд по достоинству люди,

А в жизни ни горя, ни страха не будет.

Живите без стрессов и на позитиве,

Чтоб мысли печальные не приходили.

Сегодня поздравим великих людей.

Работы ведь в мире не сыщешь сложней:

И скот содержать, и собрать урожай,

И переработать, чтоб сытым был край.

Поздравим работников отрасли той,

Которая стала давно основной

Для жизни людской. И пускай этот труд

Всегда уважают, и ценят, и чтут.

Вы в сельском хозяйстве как рыба в воде,

Так пусть же во всём вам, всегда и везде

Удача сопутствует, просто везет.

И счастье пусть вас непременно найдет!

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

Поздравления работникам сельского хозяйства и промышленности

Как сказал греческий философ, “сельское хозяйство для благородного и высоко духовного человека — лучшее из всех профессий и искусств, с помощью которых можно искать средства к существованию”. Счастливого дня всем, кто обрабатывает землю и обеспечивает нас едой, которую мы видим на наших столах! Пусть каждый год будет урожайным, животные здоровыми и послушными, а инновации и технологии и дальше облегчают вашу жизнь. С праздником!

Сегодня хочу поздравить вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Пожелаю стабильности, успешности, процветания и благополучия в деятельности. Пусть работа приносит удовольствие. Пусть жизнь радует счастьем каждый день, пусть рядом будут любимые люди и верная дружеская поддержка.

Поздравляю всех тех, кто ежедневно дарит нам тепло своих рук и частичку своей души. Всех тех, кто трудится на полях и стоит у станков перерабатывающей промышленности. Желаю, чтобы на наших полях всегда колосилась пшеница, чтобы на каждом столе к завтраку у всех было вкусное и свежее молоко. Желаю, чтобы в ваших душах всегда пела радость и горело желание жить, работать, дарить нашим людям свою продукцию, любовь и тепло. С праздником!

Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com

Поздравления с Днем работников сельского хозяйства 2023 в СМС

С Днем сельского хозяйства

Мы всех вас поздравляем!

И счастья, и достатка

Мы каждому желаем!

Пускай нивы колосятся,

И живёт пускай село —

Всех с Днём сельского хозяйства

И работников его!

С Днём работника сельхоза!

Пусть успехи бьют ключом,

Чтоб в жару и в дождь, в морозы —

В настроении боевом!

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