С праздником! Поздравления работникам сельского хозяйства и промышленности
Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com
Вот второе воскресенье октября отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2023 году праздник выпадает на 8 октября
Собрали подборку красивых поздравлений с Днем работников сельского хозяйства и промышленности 2023 в стихах, прозе и СМС.
Поздравления с Днем сельского хозяйства 2023 в стихах
С Днем сельского хозяйства
Вас, трудовой народ!
Ведь вашими трудами
Страна наша живет.
Пусть крепнет урожайность,
Не будет грызунов.
Желаю только лучших,
Выносливых сортов.
Здоровья вам и счастья,
Успехов на года
И жизни долгой-долгой
Не меньше, чем до ста!
Вы гордость и опора,
Кормильцы всей страны.
Ваш труд нам очень дорог,
Плоды его видны.
Всем тем, кто работает в сельском хозяйстве,
Желаю удачи и личного счастья.
Пусть ценят ваш труд по достоинству люди,
А в жизни ни горя, ни страха не будет.
Живите без стрессов и на позитиве,
Чтоб мысли печальные не приходили.
Сегодня поздравим великих людей.
Работы ведь в мире не сыщешь сложней:
И скот содержать, и собрать урожай,
И переработать, чтоб сытым был край.
Поздравим работников отрасли той,
Которая стала давно основной
Для жизни людской. И пускай этот труд
Всегда уважают, и ценят, и чтут.
Вы в сельском хозяйстве как рыба в воде,
Так пусть же во всём вам, всегда и везде
Удача сопутствует, просто везет.
И счастье пусть вас непременно найдет!
Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com
Поздравления работникам сельского хозяйства и промышленности
Как сказал греческий философ, “сельское хозяйство для благородного и высоко духовного человека — лучшее из всех профессий и искусств, с помощью которых можно искать средства к существованию”. Счастливого дня всем, кто обрабатывает землю и обеспечивает нас едой, которую мы видим на наших столах! Пусть каждый год будет урожайным, животные здоровыми и послушными, а инновации и технологии и дальше облегчают вашу жизнь. С праздником!
Сегодня хочу поздравить вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Пожелаю стабильности, успешности, процветания и благополучия в деятельности. Пусть работа приносит удовольствие. Пусть жизнь радует счастьем каждый день, пусть рядом будут любимые люди и верная дружеская поддержка.
Поздравляю всех тех, кто ежедневно дарит нам тепло своих рук и частичку своей души. Всех тех, кто трудится на полях и стоит у станков перерабатывающей промышленности. Желаю, чтобы на наших полях всегда колосилась пшеница, чтобы на каждом столе к завтраку у всех было вкусное и свежее молоко. Желаю, чтобы в ваших душах всегда пела радость и горело желание жить, работать, дарить нашим людям свою продукцию, любовь и тепло. С праздником!
Букет. Цветы. Праздник Фото: Unsplash.com
Поздравления с Днем работников сельского хозяйства 2023 в СМС
С Днем сельского хозяйства
Мы всех вас поздравляем!
И счастья, и достатка
Мы каждому желаем!
Пускай нивы колосятся,
И живёт пускай село —
Всех с Днём сельского хозяйства
И работников его!
С Днём работника сельхоза!
Пусть успехи бьют ключом,
Чтоб в жару и в дождь, в морозы —
В настроении боевом!
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