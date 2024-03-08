Букет. Тюльпаны. Цветы Фото: Pexels

Международный женский день отмечается 8 марта. По случаю этого доброго и нежного праздника предлагаем своим читателям подборку красивых и светлых поздравлений

В Международный женский день публикуем подборку красивых, теплых, трогательных поздравлений с 8 Марта в стихах, прозе и смс.

Поздравления с 8 Марта в стихах

Пусть солнца теплые лучи

Сегодня сердце согревают.

С прекрасным праздником весны

Мы от души вас поздравляем!

Любви волшебной, красоты,

Чудес, везения и счастья.

Пусть каждый новый, светлый день

Будет прекрасным и удачным!

Порой мужчины забывают

О праздниках, ведь жизнь их кружит.

Зато они уж точно знают:

День Женский — он, конечно, нужен.

Родные наши и не очень,

А также все-все-все подруги,

Вы идеальны, это точно!

Опять мы вам целуем руки!

Когда весна в окно стучится,

… а на пороге уже март,

Разбейте лед, пусть всё случится,

Умножьте чувства на азарт!

Прекрасны по весне цветы,

Но женщины еще прекрасней.

В Международный женский день

Желаем вам любви и счастья!

Благополучия в семье

И нежной вам мужской заботы,

Удачи вам во всех делах

И вдохновения в работе!

С Международным женским днем!

Пусть будет много счастья в нём,

И красоты, сюрпризов ярких,

И комплиментов самых сладких.

Пусть сердце верит, любит, ждет,

И счастье в светлый дом придет.

По пустякам — не огорчаться,

А жизнью, в целом, наслаждаться.

Подарок. Бант. Коробка. Упаковка Фото: Unsplash.com

Поздравления с 8 Марта в прозе

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

Милые дамы, поздравляем вас с праздником весны и красоты — 8 Марта! Оставайтесь такими же лучезарными и очаровательными женщинами, истинными эталонами красоты и обаяния. Будьте счастливы и дома, и на работе, благополучия и семейного уюта вам, успеха во всех начинаниях. Здоровья и душевного равновесия, улыбок и солнечных дней от всего сердца желаем мы вам!

Поздравляю с Международным женским днем! Желаю весеннего настроения, улыбок, тепла и вдохновения. Пусть счастьем и любовью наполнится душа и сердце. Радуйтесь жизни и будьте дороги близким вам людям!

В этот весенний день хочу пожелать прекрасного настроения, тепла, любви и нежности близких, счастья, улыбок и позитива! Пусть сбудутся все желания, а жизнь будет полна приятных и невероятных сюрпризов. Будьте здоровы и счастливы!

Незабудка. Букет. Цветы Фото: Unsplash.com

Поздравления с 8 Марта в смс

Женский день 8 Марта

Поздравления принес:

Вы достойны бриллиантов,

Миллиона алых роз!

В прекрасный день 8 Марта

Пускай волнуется душа,

От комплиментов станет жарко

И закружится голова.

С 8 Марта поздравляю!

Солнышка лучей желаю,

Ароматов всех цветов

И желанных самых слов.

В женский праздник Вам — букетов,

Поцелуев и конфет,

Солнца яркого, улыбок,

Чтоб украсить белый свет!

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Взято отсюда