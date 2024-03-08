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С праздником весны! Нежные поздравления любимым девушкам и женщинам с 8 Марта

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С праздником весны! Нежные поздравления любимым девушкам и женщинам с 8 Марта

Букет. Тюльпаны. Цветы Фото: Pexels

Международный женский день отмечается 8 марта. По случаю этого доброго и нежного праздника предлагаем своим читателям подборку красивых и светлых поздравлений

В Международный женский день публикуем подборку красивых, теплых, трогательных поздравлений с 8 Марта в стихах, прозе и смс.

Поздравления с 8 Марта в стихах

Пусть солнца теплые лучи
Сегодня сердце согревают.
С прекрасным праздником весны
Мы от души вас поздравляем!
Любви волшебной, красоты,
Чудес, везения и счастья.
Пусть каждый новый, светлый день
Будет прекрасным и удачным!

Порой мужчины забывают
О праздниках, ведь жизнь их кружит.
Зато они уж точно знают:
День Женский — он, конечно, нужен.
Родные наши и не очень,
А также все-все-все подруги,
Вы идеальны, это точно!
Опять мы вам целуем руки!
Когда весна в окно стучится,
… а на пороге уже март,
Разбейте лед, пусть всё случится,
Умножьте чувства на азарт!

Прекрасны по весне цветы,
Но женщины еще прекрасней.
В Международный женский день
Желаем вам любви и счастья!
Благополучия в семье
И нежной вам мужской заботы,
Удачи вам во всех делах
И вдохновения в работе!

С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться.

С праздником весны! Нежные поздравления любимым девушкам и женщинам с 8 Марта

Подарок. Бант. Коробка. Упаковка Фото: Unsplash.com

Поздравления с 8 Марта в прозе

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

Милые дамы, поздравляем вас с праздником весны и красоты — 8 Марта! Оставайтесь такими же лучезарными и очаровательными женщинами, истинными эталонами красоты и обаяния. Будьте счастливы и дома, и на работе, благополучия и семейного уюта вам, успеха во всех начинаниях. Здоровья и душевного равновесия, улыбок и солнечных дней от всего сердца желаем мы вам!

Поздравляю с Международным женским днем! Желаю весеннего настроения, улыбок, тепла и вдохновения. Пусть счастьем и любовью наполнится душа и сердце. Радуйтесь жизни и будьте дороги близким вам людям!

В этот весенний день хочу пожелать прекрасного настроения, тепла, любви и нежности близких, счастья, улыбок и позитива! Пусть сбудутся все желания, а жизнь будет полна приятных и невероятных сюрпризов. Будьте здоровы и счастливы!

С праздником весны! Нежные поздравления любимым девушкам и женщинам с 8 Марта

Незабудка. Букет. Цветы Фото: Unsplash.com

Поздравления с 8 Марта в смс

Женский день 8 Марта
Поздравления принес:
Вы достойны бриллиантов,
Миллиона алых роз!

В прекрасный день 8 Марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.

С 8 Марта поздравляю!
Солнышка лучей желаю,
Ароматов всех цветов
И желанных самых слов.

В женский праздник Вам — букетов,
Поцелуев и конфет,
Солнца яркого, улыбок,
Чтоб украсить белый свет!

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Взято отсюда

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