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С праздником всех пап! Поздравления с Днем отца в России в стихах и прозе

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Отец. Забота. Семья Фото: Unsplash.com

Всего два года назад в России официально появился День отца. Президент Владимир Путин своим указом учредил новый официальный праздник всех пап

День отца россияне официально отмечают в третье воскресенье октября. В 2023 году День отца выпадает на 15-е число.

“Толк” подготовил подборку клевых поздравлений отцам в стихах и прозе, которыми можно поздравить лично или отправить теплое СМС.

Поздравления в День отца 2023 в стихах

С Днём отца я поздравляю!
Папа, лучший ты, я знаю,
Ты от бед всех защищал
И меня ты воспитал.
Я тебе желаю силы,
Чтоб здоровье всегда было,
Чтоб желанья все сбывались,
А проблемы испарялись.
Папа, милый мой, родной,
Помни, я всегда с тобой,
Очень я тебя люблю
И за всё благодарю!

Лучший папочка на свете,
За семью всегда в ответе,
С Днем отца, наш дорогой,
Самый классный и родной!
Ты всегда утешишь словом,
Подыскав на все совет,
Для семьи всегда хлопочешь,
Чтобы жили мы без бед!
Сил тебе желаем кучу,
А задора — воз большой,
Оптимизма и веселья,
В общем, будь всегда собой!

С днем отца хочу поздравить,
Пожелать здоровья, сил,
Чтобы каждый день прекрасный
Только радость приносил!
Чтобы дети уважали,
И любили каждый миг,
Папой только называли,
Познавая вместе мир!
Пусть сопутствует удача,
В воспитании успех,
Чтобы чаще улыбался
Слыша милый детский смех!

С праздником всех пап! Поздравления с Днем отца в России в стихах и прозе

Папа и сын. Дети и родители. Фото: pixabay.com

Поздравления с Днем отца в прозе

Поздравляю с особенным праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это — счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!

Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем папы!

Дорогой мой папа, в этот день я желаю тебе всего хорошего. Спасибо тебе большое за то, что ты всегда рядом со мной, что помогаешь и выручаешь в тяжелую минуту, что на тебя всегда можно положиться. Я желаю здоровья, счастья. Желаю, чтобы все твои мечты всегда сбывались. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть и всегда рядом со мной.

С праздником всех пап! Поздравления с Днем отца в России в стихах и прозе

Отец. Забота. Семья Фото: Unsplash.com

Поздравления в День отца 2023 в СМС

В День отца тебе желаю
Крепкого здоровья.
Пусть исполнятся мечты все.
Счастья и покоя!

В День отца тебе желаю
Радости, любви, добра,
Чтоб здоровье и удача
Были бы с тобой всегда.

Самый добрый, самый строгий,
Поздравляю, дорогой,
С Днем отца тебя сегодня,
Самый близкий и родной!

Источник

Источник

горняк
горняк локтевский

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