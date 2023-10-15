Отец. Забота. Семья Фото: Unsplash.com

Всего два года назад в России официально появился День отца. Президент Владимир Путин своим указом учредил новый официальный праздник всех пап

День отца россияне официально отмечают в третье воскресенье октября. В 2023 году День отца выпадает на 15-е число.

“Толк” подготовил подборку клевых поздравлений отцам в стихах и прозе, которыми можно поздравить лично или отправить теплое СМС.

Поздравления в День отца 2023 в стихах

С Днём отца я поздравляю!

Папа, лучший ты, я знаю,

Ты от бед всех защищал

И меня ты воспитал.

Я тебе желаю силы,

Чтоб здоровье всегда было,

Чтоб желанья все сбывались,

А проблемы испарялись.

Папа, милый мой, родной,

Помни, я всегда с тобой,

Очень я тебя люблю

И за всё благодарю!

Лучший папочка на свете,

За семью всегда в ответе,

С Днем отца, наш дорогой,

Самый классный и родной!

Ты всегда утешишь словом,

Подыскав на все совет,

Для семьи всегда хлопочешь,

Чтобы жили мы без бед!

Сил тебе желаем кучу,

А задора — воз большой,

Оптимизма и веселья,

В общем, будь всегда собой!

С днем отца хочу поздравить,

Пожелать здоровья, сил,

Чтобы каждый день прекрасный

Только радость приносил!

Чтобы дети уважали,

И любили каждый миг,

Папой только называли,

Познавая вместе мир!

Пусть сопутствует удача,

В воспитании успех,

Чтобы чаще улыбался

Слыша милый детский смех!

Папа и сын. Дети и родители. Фото: pixabay.com

Поздравления с Днем отца в прозе

Поздравляю с особенным праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это — счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!

Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем папы!

Дорогой мой папа, в этот день я желаю тебе всего хорошего. Спасибо тебе большое за то, что ты всегда рядом со мной, что помогаешь и выручаешь в тяжелую минуту, что на тебя всегда можно положиться. Я желаю здоровья, счастья. Желаю, чтобы все твои мечты всегда сбывались. Спасибо тебе за то, что ты у меня есть и всегда рядом со мной.

Отец. Забота. Семья Фото: Unsplash.com

Поздравления в День отца 2023 в СМС

В День отца тебе желаю

Крепкого здоровья.

Пусть исполнятся мечты все.

Счастья и покоя!

В День отца тебе желаю

Радости, любви, добра,

Чтоб здоровье и удача

Были бы с тобой всегда.

Самый добрый, самый строгий,

Поздравляю, дорогой,

С Днем отца тебя сегодня,

Самый близкий и родной!

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горняк

горняк локтевский