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Пластиковые окна в Горняке

С приходом тепла лебеди начнут покидать Алтайский край

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В пределах заказника зимуют лебеди из северной части Западной Сибири. На зимовку в заказник они прилетают в ноябре, а улетают обычно в первой декаде апреля

У жителей и гостей Алтайского края остается все меньше времени, чтобы познакомиться с лебедями, которые остановились на озере Светлом, сообщили в региональном минприроды.

С установлением плюсовых температур лебеди начнут покидать территорию заказника и полетят в салехардскую тундру. Также с приходом весны затруднится проезд к озеру. Напомним, озеро находится в Советском районе, рядом с селом Урожайное.

Ранее на “лебедином” озере открыли пункт обогрева для туристов.

Взято отсюда

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