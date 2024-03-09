В пределах заказника зимуют лебеди из северной части Западной Сибири. На зимовку в заказник они прилетают в ноябре, а улетают обычно в первой декаде апреля

У жителей и гостей Алтайского края остается все меньше времени, чтобы познакомиться с лебедями, которые остановились на озере Светлом, сообщили в региональном минприроды.

С установлением плюсовых температур лебеди начнут покидать территорию заказника и полетят в салехардскую тундру. Также с приходом весны затруднится проезд к озеру. Напомним, озеро находится в Советском районе, рядом с селом Урожайное.

Ранее на “лебедином” озере открыли пункт обогрева для туристов.

Взято отсюда