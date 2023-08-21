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С сентября изменятся условия для отправки по почте посылок и заказных писем

редактор01 mins

Отправитель должен будет предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность

Фото: unsplash.com

“Почта России” с 1 сентября перестанет принимать заказные письма, бандероли и посылки без предъявления отправителем паспорта для удостоверения его личности. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе почтового оператора, со следующего месяца изменения ожидают условия приема регистрируемых отправлений. Благодаря им, человек должен будет предоставить сотруднику почты документ, удостоверяющий личность. Лишь после этого можно будет отправить письмо. Таким образом, без паспорта теперь совершить отправку не выйдет. 

При этом для оплаты отправления онлайн и возможности сдачи их без документов необходимо будет подключить сервис “Простая электронная подпись”. Это позволит автоматически подтвердить свою личность перед отправкой, даже без паспорта. 

Напомним, что само правило было прописано в приказе Минцифры РФ от 17 апреля 2023 года. Согласно приказу, принимать регистрируемые почтовые отправления с 1 сентября будут при условии идентификации отправителей или их представителей. 

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