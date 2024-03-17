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16 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Вся Россия голосует на избирательных участках. Естественно, противник постарался создать нашим властям и гражданам как можно больше проблем в эти дни проведения голосования. Как пишет Дзен-канал Metametrica.

Попытками срыва выборов в Белгородской и Курской областях стали нападения ДРГ неприятеля, замаскированных под мифические «русские добровольческие» подразделения.

При поддержке танков и другой бронетехники, они рассчитывали прорвать государственную границу и, ни много ни мало – повести «наступление», захватывая всё новые и новые территории. Да только эти группы были своевременно вскрыты, и по ним нанесли упреждающий удар.

Поэтому неприятель не смог извлечь из своей наступательной инициативы не то что тактической, но и даже медийной выгоды.

Хотя попытки, конечно же, были, причём весьма активные. Сильно опережая события, диверсионные группы начали лгать, бодро рапортуя в интернете о своём якобы уверенном продвижении и «паническом бегстве» сил РФ перед ними: о боях в нескольких населённых пунктах на территории РФ, и даже полном захвате некоторых из них. Начали обращаться к местными жителям с призывами эвакуироваться из приграничных областей.

Всё это от начала до конца было клоунадой, имевшей целью создать информационную шумиху в интернете, посеять панику и сорвать выборы в двух приграничных областях России. А если не сорвать президентские выборы – то хотя бы помешать законному процессу волеизъявления российских граждан.

На нескольких заранее заготовленных видеороликах, имитировавших «бои в России», не была стёрта дата их создания – 4 марта. А нашумевший ролик провокаторов, якобы «ведущих бой в российском посёлке Тёткино» (ранее уже якобы «захваченном»), был снят, как выяснилось, на территории “страны У”, о чём свидетельствуют ремонтные таблички на дороге на мове.

Вся «наступательная операция» и медийная шумиха вокруг неё – превратились в посмешище.

Западные СМИ при этом поспешили опубликовать эти «сенсационные» вести без серьёзных оговорок про «невозможность проверить данные». А американский Институт изучения войны, курируемый самой Викторией Нуланд, вывел информацию про мнимый «захват посёлка Тёткино» в качестве заглавной новости своего «аналитического» обзора.

Это наталкивает на безошибочный вывод о том, что западные покровители режима курировали эту информационную операцию. Но рассчитывали они на бо́льший профессионализм своих вассалов и на более масштабный пропагандистский эффект.

К предвыборным провокациям прибегло и само посольство США в России (а за ним – и ещё с десяток посольств вассалов). Они выпустили предупреждения к своим гражданам относительно якобы готовившихся терактов в Москве.

В то же самое время, никаких предупреждений нашим официальным органам не поступило. То есть, западные дипломаты покрывают террористов! Даже пустая угроза совершения теракта, высказанная зря – тоже преступление, поскольку цель у неё та же: вызвать панику среди населения.

В целом, заметно желание Запада если не сорвать российские выборы, то «хотя бы» внести в их ход как можно больше хаоса. Но эти очередные попытки раскачать ситуацию в нашей стране вновь завершились для Запада болезненными провалами.

Фото: из открытых источников

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Горняк22