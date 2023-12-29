С третьей попытки Градостроительный совет Барнаула одобрил возведение административно-торгового объекта на Правобережном тракте

На этот раз были учтены почти все замечания очередного заседания Градсовета, то есть переработана концепция, планировочные решения, функциональные, рекреационные зоны и логика построения пешеходных и транспортных связей.

Главный архитектор проекта компании «АдалинПроект» Станислав Быков. представил совету эскизный проект административно-торговый объекта, расположенного по Правобережному тракту вблизи ТК «Леруа Мерелин».

Напомним, что строительство планируется вестись на насыпном участке 5,5 га, который расположен в водоохранной зоне, подвергающейся однопроцентному подтоплению.

Теперь в проекте появились дополнительные парковочные места и дорога шириной 40 метров, которая проходит по южному краю участка и предусмотрена генпланом, Для этого пришлось пожертвовать одним зданием и переформатировать оставшуюся застройку так, что в ней запланированы и двухэтажные здания.

Постройки делятся на автономные ячейки с отдельными входами, которые объединяются открытыми галереями. Между собой здания соединяются сквозными проходами.

С западной стороны участка запланирована полноценная набережная с учетом 20 метрового отступа от берега. В эту зоне будет 300-метровый променад для всех желающих с включением зон пассивного отдыха и амфитеатра для проведения мероприятий . Водный объект теперь становится активным центром притяжения горожан. При этом вдоль набережной сохранилась возможность для проезда оперативных транспортных средств.

А с севера участка будет огороженная техническая зона, предназначенная для разгрузки и стоянки служебного транспорта и водозабор с артезианской скважиной. По основному въездному маршруту расположена зона витрин, предприятия общепита сконцентрированы вдоль набережной.

Возле центральной площади будут предусмотрены торговые галереи с изолированными входами в магазин и предприятия общепита. Тут же предусмотрена зона отдыха для посетителей.

По замыслу проектировщиков административно-торговый объект позволит удовлетворить запросы жителей пригородных поселков в строительных материалах и сократить их трафик по новому мосту.

Площадь застройки составит 22%. Площадь покрытий – 63%, остальное – озеленение.

Очистные сооружения решено разместить под землей с южной стороны на въезде на площадку. Станислав Быков сказал, что в этом они ориентировались на соседний «Леруа Мерлен», заметив, что степень очистки стоков планируется на уровне 98%.

По словам выступающего, при такой эффективности очистки жидкую фракцию можно сбрасывать в водоем хозяйственно-бытового назначения в место, где присутствует течение. Правда в этом заливе течение бывает крайне редко, зато много купающихся людей. Благо, вывоз консистентной фракции из отстойников и песколовок планируется ассенизаторскими автомобилями. В перспективе владельцы торгово-офисного центра надеются подключиться к центральной канализации, которая предусмотрена генпланом где-то рядом.

В прошлый раз член совета, замдиректора МКУ «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко вовсе предлагал отказаться от слива в залив канализационных стоков. И новым техническим решением он остался недоволен, предложив хотя бы перенести очистные в середину участка.

– Инженерные вопросы откладывать на потом нельзя, потому что это ключевые вопросы, В данном виде принимать проект нельзя, – заявил Боженко.

Однако коллеги его не поддержали. Кто-то поблагодарили проектировщиков за то, что те предусмотрели набережную. А архитектор Александр Деринг признался, что участвовал в последней переделке проекта и выступил за его одобрение.

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Взято отсюда.

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