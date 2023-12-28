С зайцами и Драконом: «Единая Россия» подарила праздник для маленьких бийчан

В Бийске во всю идет череда детских утренников, новогодних представлений и вручения подарков

Доброй традиции следуют и бийские единороссы. Пять лет назад в местном отделении партии «Единая России» родилась идея ежегодно проводить детские новогодние праздники – так называемые партийные елки. С тех пор каждый год депутаты и члены местного политического совета «ЕР» собственными силами организуют для ребят праздничные представления.

На сей раз под сводами зала ГДК собрались более 200 дошколят 5-7 лет, которые ходят в садики города. Это дети защитников, участвующих в СВО. Решение организовать для них праздник было принято единоглассно.

– Праздник для ребят за счет своих средств провели депутаты и члены местного политсовета партии «Единая Россия», – рассказывает Сергей Ларейкин, секретарь бийского городского местного отделения партии «ЕР», председатель Думы Бийска.

Татьяна Ильюченко, Виктор Щигрев, Сергей Ларейкин и Наталья Быкова Фото: Бийское телевидение.

Перед началом представления организаторы елки вышли на сцену, чтобы поздравить маленьких зрителей с наступающим Новым годом. Глава города Виктор Щигрев поблагдарил организаторов, отметив, что благодаря такой поддержке состоялся настоящий праздник, а гостям мероприятия мэр пожелал хорошего настроения, добра и благополучия.

– Важно, чтобы мечты маленьких бийчан исполнялись. Именно этого мы желаем в ожидании боя курантов, и будем делать все для этого со своей стороны, – говорит Татьяна Ильюченко, депутат АКЗС, заместитель председателя регионального отделения партии «ЕР».

Елка для детей. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”Елка для детей. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Для ребят не только устроили красочное представление, но и провели утренник, по окончании которого подарили сладкие наборы.

Подарки. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Кстати, аналогов такому проекту в регионе больше нет – это именно бийская задумка и реализация. В нашем городе и впредь будут проходить такие елки, а лучшая награда за труды – видеть счастье в глазах детей. Забота о них – особая задача партии, ведь среди маленьких зрителей есть те, чьи близкие сейчас на СВО.

– Я очень горжусь своим папой и передаю ему привет! – машет рукой увидевший камеру мальчуган.

Елка для детей. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”Елка для детей. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Ребята посмотрели представление о приключениях отважных зайцев, взявшихся доставить новогодний подарок для елочки – 150 огоньков.

Елка для детей. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

На пути не обошлось без преград. Баба Яга и Кот Баюн сделали все, чтобы помешать празднику. Но настоящей феерией праздника стало появление огромного дракона, который даже спустился в зал к маленьким бийчанам. Гордо и неспешно хозяин нового года прошел вдоль рядов.

После представления ребята поделились, что больше всего впечатлило их.

– Зайки очень понравились! – рассказывает Соня Сорокина.

Для девочки новогодние желания уже начали сбываться. На праздник она получила игрушки и корону, а брат – давно желанный костюм человека-паука. Теперь еще один приятный подарок – к чаю.

Дети. Подарки. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Домой ребята шли довольными и приятно уставшим от насыщенного утренника, а многие останавливались у фасада красивого здания ГДК или у топиариев в обновленном парке за Дворцом, чтобы сделать памятные снимки.

ГДК. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Кстати, территория здесь преобразилась тоже в рамках проекта благоустройства городской среды, инициатором которого стала партия «Единая Россия».

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Взято отсюда