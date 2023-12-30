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Сайт кандидата в президенты РФ Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа

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Сайт кандидата в президенты РФ Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа

Для защиты сайта предприняты все необходимые меры, сейчас он работает в штатном режиме

Многочисленные DDoS-атаки из-за рубежа совершены в пятницу на сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости. 

Для защиты ресурса были предприняты все необходимые меры, сейчас сайт работает в штатном режиме, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова.

– Сегодня днем был запущен сайт кандидата в Президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Для защиты сайта предприняты все необходимые меры. Он работает в штатном режиме, – рассказала она.

Напомним, 29 декабря начал работу предвыборный сайт кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина. 

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