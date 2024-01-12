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Сайт Толк стал самым просматриваемым СМИ Алтайского края в 2023 году

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Сайт Толк стал самым просматриваемым СМИ Алтайского края в 2023 году

Сетевое издание "Толк" Фото: "Толк"

По итогам прошлого года совокупный аудиторный показатель сетевого издания “Толк” превысил 49 миллионов просмотров

Журналисты отмечают 13 января свой профессиональный праздник – День российской печати. Сетевое издание “Толк” в канун этой даты по традиции подводит итоги прошедшего года, который оказался для нашей редакции очень насыщенным и плодотворным.

По совокупному годовому показателю просмотренных страниц сайт tolknews.ru закрыл 2023 год в качестве лидера среди электронных СМИ Алтайского края. Количество просмотров за 12 месяцев составило более 49 миллионов.

Кроме того, в 2023 году сетевое издание “Толк” дважды возглавляло рейтинг самых цитируемых СМИ нашего региона. А еще в октябре прошлого года мы отметили свой первый юбилей – редакции tolknews.ru исполнилось пять лет.

Подробнее о ТОЛКовых итогах года – в нашей инфографике.

Сайт Толк стал самым просматриваемым СМИ Алтайского края в 2023 году

Сетевое издание “Толк”. Итоги 2023 года Фото: “Толк”

Взято отсюда

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