Сетевое издание "Толк" Фото: "Толк"
По итогам прошлого года совокупный аудиторный показатель сетевого издания “Толк” превысил 49 миллионов просмотров
Журналисты отмечают 13 января свой профессиональный праздник – День российской печати. Сетевое издание “Толк” в канун этой даты по традиции подводит итоги прошедшего года, который оказался для нашей редакции очень насыщенным и плодотворным.
По совокупному годовому показателю просмотренных страниц сайт tolknews.ru закрыл 2023 год в качестве лидера среди электронных СМИ Алтайского края. Количество просмотров за 12 месяцев составило более 49 миллионов.
Кроме того, в 2023 году сетевое издание “Толк” дважды возглавляло рейтинг самых цитируемых СМИ нашего региона. А еще в октябре прошлого года мы отметили свой первый юбилей – редакции tolknews.ru исполнилось пять лет.
Подробнее о ТОЛКовых итогах года – в нашей инфографике.
Сетевое издание “Толк”. Итоги 2023 года Фото: “Толк”
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