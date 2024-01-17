Салливан: сейчас идет жесткое соперничество за право определять миропорядок

Крупные державы намного более взаимозависимы, чем на любом этапе Холодной войны, заявил советник президента США

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с заявлением, что сейчас международное сообщество находится на заре новой эры, где развернулось жесткое соперничеством за право определять миропорядок, сообщает РИА Новости.

В ходе выступления на международной конференции в Давосе, он сравнил ситуацию с предвоенными годами, но пообещал, что США, в отличие от 1930-х, не уйдут в самоизоляцию и будут добиваться, чтобы история себя не повторила.

“Сегодня мы проживем первые годы новой эры. Крупные державы намного более взаимозависимы, чем на любом этапе Холодной войны. Но мы также ведет жесткую конкуренцию за тот тип мира, который хотим строить. <…>Я исхожу из глубокого убеждения, что мы никогда не обречены повторять прошлое. Переход из одной эры в другую сопровождается обязанностью и возможностью выбирать более мудро”, – заявил Салливан.

По словам советника президента, Соединенные Штаты мобилизуют мир, чтобы дать отпор “неприкрытой агрессии”, проводят “интенсивную и активную дипломатию для управления самыми значимыми из наших отношений”, инвестируют в “источники силы” – свои и союзников, не отказываются от мировой экономической системы, но адаптируют ее к “вызовам сегодняшнего и завтрашнего дней”.

К своей речи Салливан присовокупил заявление о том, что он с оптимизмом смотрит в будущее и верит в способность США справиться с “главным вызовом нашего времени, каковой представляет стратегическая конкуренция в эпоху взаимозависимости”.

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Взято отсюда