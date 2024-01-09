У пациентки онкологическое заболевание

Сегодня, 9 января, жительница краевой столицы опубликовала пост в телеграм-канале «Инцидент Барнаул» про 8-ю городскую больницу. Там лежит мама автора, у которой онкологическое заболевание. Шестого января женщину госпитализировали и сделали операцию. На следующий день сделали перевязку под наркозом. В посте говорится, что еду пациентке принесли только вечером — «чай с печенькой».

По словам автора, медперсонал отказывается помогать ее маме.

— Повар сказала ей, что нужно иметь свою посуду, на что мама ответила, что она есть!!! Но она не может дотянуться. И повар ей сказала: «Ну просите, значит, кого-нибудь». И кто ей будет мыть посуду, даже если дотянется? Она не может встать и даже элементарно дотянуться до тумбочки взять воды.

Кроме того, женщине не дают обезболивающие. В посте говорится и про оскорбления со стороны работников больницы: «Сало нажрала, а мы таскать должны», «Жрать меньше надо».

Дочку в отделение не пускают из-за карантина. В комментариях девушке посоветовали взять платную палату и обратиться с жалобой в Минздрав.

На сайте 8-й горбольницы есть прейскурант дополнительных услуг. Так, платная палата стоит около полутора тысяч за сутки.

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09.01.2024