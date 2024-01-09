Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Сало нажрала, а мы таскать должны». Жительница Барнаула пожаловалась на жестокое обращение с ее мамой в больнице

Подписывайся на ГОРНЯК22!

У пациентки онкологическое заболевание

«Сало нажрала, а мы таскать должны». Жительница Барнаула пожаловалась на жестокое обращение с ее мамой в больнице

Сегодня, 9 января, жительница краевой столицы опубликовала пост в телеграм-канале «Инцидент Барнаул» про 8-ю городскую больницу. Там лежит мама автора, у которой онкологическое заболевание. Шестого января женщину госпитализировали и сделали операцию. На следующий день сделали перевязку под наркозом. В посте говорится, что еду пациентке принесли только вечером — «чай с печенькой».

По словам автора, медперсонал отказывается помогать ее маме.

— Повар сказала ей, что нужно иметь свою посуду, на что мама ответила, что она есть!!! Но она не может дотянуться. И повар ей сказала: «Ну просите, значит, кого-нибудь». И кто ей будет мыть посуду, даже если дотянется? Она не может встать и даже элементарно дотянуться до тумбочки взять воды.

Кроме того, женщине не дают обезболивающие. В посте говорится и про оскорбления со стороны работников больницы: «Сало нажрала, а мы таскать должны», «Жрать меньше надо».

Дочку в отделение не пускают из-за карантина. В комментариях девушке посоветовали взять платную палату и обратиться с жалобой в Минздрав.

На сайте 8-й горбольницы есть прейскурант дополнительных услуг. Так, платная палата стоит около полутора тысяч за сутки.

Взято Источник
09.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» ведет очистку дорог и тротуаров от снега

09.01.2024

 Новости Алтай

«Сало нажрала, а мы таскать должны». Жительница Барнаула пожаловалась на жестокое обращение с ее мамой в больнице

09.01.2024

 Новости Алтай

На Телецком озере появились ледяные скульптуры природного происхождения. Смотрим фото

09.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле отключили несколько светофоров: их сломал ветер

09.01.2024

 Новости Алтай

Слетел в кювет, но не упал. На алтайской трассе сошел с пути рейсовый автобус (фото)

09.01.2024

 Новости Алтай

Новый год — новые тарифы. В Барнауле растут цены на холодную воду и водоотведение

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за температурных качель и сильного ветра

09.01.2024

 Новости Алтай

Региональный маткапитал разрешили тратить на подключение света и воды

09.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском селе подросток отравился угарным газом и умер. Возбуждено уголовное дело

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix