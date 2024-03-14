Сама сшила мешок для тела. Жительница Алтая помогла сожителю замаскировать убийство под безвестное исчезновение

Гражданские супруги из Барнаула несколько месяцев скрывали убийство знакомого

Труп хозяина дома супруги закопали в погребе на приусадебном участке, а сами продолжили жить в его жилище

В Барнауле будут судить женщину, которая помогла сожителю скрыть особо тяжкое преступление. Как сообщили в региональной прокуратуре и следственном комитете края, осенью 2022 года из-за накопившихся долгов в доме, где проживали гражданские супруги, отключили отопление. Когда в жилище стало холодно, пара попросила общего знакомого пустить их пожить к нему на некоторое время. Мужчина согласился приютить приятелей. При этом денег за фактическую аренду части дома он с них не брал.

Гостеприимством хозяина гражданские супруги пользовались до начала 2023 года. В январе в ходе одного из многочисленных застолий между владельцем дома и сожителем женщины возникла ссора. Словесный конфликт быстро перешёл в рукоприкладство. Квартирант жестоко избил оппонента. Спустя несколько дней мучений пострадавший скончался от полученных побоев.

Подозреваемая, которая была свидетельницей драки и её последствий, всё это время бездействовала и даже не пыталась обратиться к врачам или самостоятельно оказать помощь мужчине. Более того, когда домовладелец умер, она сшила мешок, в который вместе с сожителем засунула тело погибшего. Труп хозяина дома супруги закопали в погребе на приусадебном участке, а сами продолжили жить в его жилище.

Спустя некоторое время судьбой убитого начала интересоваться его сестра. Пара уверяла женщину, что её родственник уехал на заработки и вернётся не скоро.

Страшную тайну подозреваемая хранила 3 месяца. Потом женщина стала опасаться, что сожитель может так же бесследно избавиться от неё самой, как от единственной свидетельницы преступления. Поэтому деталями убийства и местом, где закопано тело, она поделилась со своей знакомой, а та немедленно передала эту информацию в полицию.

В отношении гражданских супругов возбудили несколько уголовных дел. В итоге мужчину, который убил хозяина дома, приговорили к 9 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть. А в отношении сожительницы осуждённого возбудили дело по статье об укрывательстве преступления, скоро его рассмотрят в суде. Максимальное наказание, которое ей грозит – до двух лет лишения свободы.

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Взято отсюда

14.03.2024