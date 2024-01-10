Школа. Парты Фото: pixabay
После новогодних каникул возвращаться в учебные будни тяжело всем – и детям и их родителям. Чтобы было полегче вернуться к домашним заданиям, предлагаем выяснить, когда там уже следующие каникулы
После новогодних каникул учеба только-только началась, однако россиян уже интересует график каникул в общеобразовательных школах. Стал актуальным вопрос, когда завершится третья четверть и начнутся весенние каникулы.
Сколько продлится третья четверть в школах
После зимних каникул у школьников с четвертным обучением начинается самая длинная четверть.
Отдохнуть весной они смогут с 23 марта.
Каникулы-2024 в школах
Календарь школьных каникул, которые еще впереди в учебном году 2023/2024, выглядит следующим образом:
- весенние каникулы продлятся с 23 по 31 марта 2024;
- летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа 2024 года.
Взято отсюда