Самая длинная. Когда закончится третья четверть и в школах наступят каникулы

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После новогодних каникул возвращаться в учебные будни тяжело всем – и детям и их родителям. Чтобы было полегче вернуться к домашним заданиям, предлагаем выяснить, когда там уже следующие каникулы

После новогодних каникул учеба только-только началась, однако россиян уже интересует график каникул в общеобразовательных школах. Стал актуальным вопрос, когда завершится третья четверть и начнутся весенние каникулы.

Сколько продлится третья четверть в школах

Самая длинная учебная четверть у школьников продлится до 15 марта включительно.

Каникулы-2024 в школах

Календарь школьных каникул, которые еще впереди в учебном году 2023/2024, выглядит следующим образом:

весенние каникулы продлятся с 16 марта по 24 марта 2024 года;

летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа 2024 года.

Взято отсюда.

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