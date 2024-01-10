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Самая длинная. Когда закончится третья четверть и в школах наступят каникулы

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Самая длинная. Когда закончится третья четверть и в школах наступят каникулы

Фото: pixabay

После новогодних каникул возвращаться в учебные будни тяжело всем – и детям и их родителям. Чтобы было полегче вернуться к домашним заданиям, предлагаем выяснить, когда там уже следующие каникулы

После новогодних каникул учеба только-только началась, однако россиян уже интересует график каникул в общеобразовательных школах. Стал актуальным вопрос, когда завершится третья четверть и начнутся весенние каникулы.

Сколько продлится третья четверть в школах

Самая длинная учебная четверть у школьников продлится до 15 марта включительно.

Каникулы-2024 в школах

Календарь школьных каникул, которые еще впереди в учебном году 2023/2024, выглядит следующим образом:

  • весенние каникулы продлятся с 16 марта по 24 марта 2024 года;
  • летние каникулы продлятся с 1 июня по 31 августа 2024 года.

    • Взято отсюда.

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