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Самая красивая девушка выбрана: любуемся фото победительницы конкурса «Мисс Мира 2024»

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Корона досталась красотке из Чехии

10 марта 2024, 02:53136Написать комментарий

Самая красивая девушка выбрана: любуемся фото победительницы конкурса «Мисс Мира 2024»

В Мумбаи выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Мира 2024». Корона победительницы досталась 24-летней Кристине Пышковой из Чехии. На пути к победе обаятельная блондинка обошла 114 остальных участниц.

Самая красивая девушка выбрана: любуемся фото победительницы конкурса «Мисс Мира 2024»

Кристина — студентка, волонтер и модель международного агентства. У нее есть две научные степени — в области права и делового администрирования.

Самая красивая девушка выбрана: любуемся фото победительницы конкурса «Мисс Мира 2024»

Кроме того, к своим 24 годам девушка основала фонд своего имени, открыла английскую школу для детей из малообеспеченных семей в Танзании, где она также работала волонтером.

Самая красивая девушка выбрана: любуемся фото победительницы конкурса «Мисс Мира 2024»

Красавица объясняет, что образование до сих пор остается проблемой в некоторых африканских странах, поэтому она считает своим долгом вести уроки детям.

Самая красивая девушка выбрана: любуемся фото победительницы конкурса «Мисс Мира 2024»

— Доказано, что борьба с неграмотностью способствует увеличению продолжительности жизни и удовлетворению других основных потребностей человека. Это способствует стабильности в регионе и повышает качество жизни в целом, тем самым разрывая порочный круг бедности, который преследует континент уже несколько столетий, — пишет девушка у себя в соцсетях.

Самая красивая девушка выбрана: любуемся фото победительницы конкурса «Мисс Мира 2024»

Самая красивая девушка выбрана: любуемся фото победительницы конкурса «Мисс Мира 2024»

— Я рада быть частью проекта, в котором мы поддерживаем сферу образования, которая предлагает доступ к знаниям, навыкам, ценностям и поведению, необходимым для устойчивого развития, — отмечает девушка.

Самая красивая девушка выбрана: любуемся фото победительницы конкурса «Мисс Мира 2024»

А еще красавица увлекается музыкой. Она девять лет проучилась в Академии художеств, ей нравится играть на поперечной флейте и скрипке.

Самая красивая девушка выбрана: любуемся фото победительницы конкурса «Мисс Мира 2024»

Ранее Кристина выиграла премию Top Model Designer Award и вошла в двадцатку лучших на престижном конкурсе Miss World Top Model Challenge.

Самая красивая девушка выбрана: любуемся фото победительницы конкурса «Мисс Мира 2024»

Взято Источник
10.03.2024

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