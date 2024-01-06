Рассказываем про редкого домашнего любимца — эублефара

Дракон будет оберегать нас весь 2024-й. Хочется побольше о нём узнать, но в реальном мире драконов не существует (и слава богу!). Мы решили поискать похожих на них существ — и нашли! В семье тюменцев живет эублефар — в народе его называют «улыбающаяся ящерица». У него такая очаровательная мордочка, что он стал героем мемов.

Как живут «драконы-улыбашки» в квартире, что они едят, как любят проводить время и дружат ли с кошками — наши тюменские коллеги из 72.RU пообщались с хозяйкой эублефара.

Эублефары — сумеречные животные. Самая высокая активность у них ранним утром и поздним вечером. Когда Леон только переехал к новым хозяевам, его аквариум поставили в спальню. Но спать он никому не давал! Ночью радостно шуршал, скреб стекло. Пришлось переместить его в гостиную. Зато днем улыбчивые ящерицы сладко спят.

— Им нужен террариум, в нём отдельный домик для сна и «влажная камера». Мы ее сделали из бутылки: в ней лежат салфетки, которые мы брызгаем водой. Леон постоянно по чуть-чуть линяет. Если не будет такой камеры, ему будет не хватать влажности, чтобы кожа нормально сходила. Он ее сразу съедает, поэтому мы ее никогда не видим. Если будет не хватать влажности, кожа засохнет. Ее может стянуть до такой степени, что даже пальчик отпадет, — объяснила хозяйка эублефара.

Леон — очень чистоплотный товарищ. В своем аквариуме он ходит в туалет только в один угол. В другие места ни-ни! А еще у эублефара есть неочевидное преимущество перед другими домашними любимцам: он совсем не пахнет. Ни от него, ни от его жилья нет никакого запаха.

— Он просто очарователен. Считается, что это эублефары — это самые милые ящерицы. Потому что у них есть мимика. Они реально улыбаются! И могут подмигивать. Они очень похожи на драконов. Их часто называют «маленькими дракончиками». Очень мимимишные! Но не сильно контактные. Его на руки брать можно, но сам не просится. Нашему коту, конечно, Леон очень интересен. Одно время он сидел около аквариума и смотрел. А Леон — на него. Такая любовь у них. Не знаю, о чём там они между собой думали. Смотрели друг на друга часами, — смеется Лидия.

Вкусняшки и попытки сбежать

Питаются ящерицы насекомыми. Кормление очень экономное — один раз в неделю. Один обед у Леона состоит из двух гусениц или десяти тараканов. Можно еще давать сверчков, но они ему не нравятся.

— В еду добавляем кальций. У них бывает рахит (болезнь молодых животных всех видов, которая связана с расстройством костеобразования и недостаточностью минерализации. — Прим. ред.). Как-то с дачи привозили ему жирную муху. Он ловил ее три часа и съел! Но самое вкусное для эублефара — это гусеницы. Когда он поест, то должен полежать животом на теплом. Если нет тепла, то он даже не будет есть. Пища не переварится, начнет гнить. В его домике лежит коврик электрический. Он подключен к розетке: всегда теплый, — поделилась хозяйка.

Насекомых для кормления можно покупать в живом, сушеном и замороженном виде. Сверчки и тараканы стоят по три рубля за штуку. А 15 гусениц продают по 350 рублей.

Несмотря на любовь ко сну и сытным угощениям, эублефары очень ловкие и шустрые. Леон несколько раз умудрялся сбегать из аквариума! Однажды он упал в посудомойку. Хозяйка заметила его в самый последний момент. Можно представить, как она испугалась, когда увидела, как «ложка» зашевелилась и побежала.

— Когда он сбежал второй раз, мы искали его неделю. Очень боялись, что кот сожрет. Или просто когтями его проткнет, когда начнет играть. Мы поняли, что Леон прячется на кухне, но не знали, где именно. Посмотрели ролики в интернете и нашли два работающих способа найти его. Первое — это следить за котом. Куда он смотрит, к чему прислушивается. Второе — рассыпать везде корм Леона. Позже по тому, где пропадали тараканы, мы поняли, где он прячется. Он был под кухонным гарнитуром, — вспоминает Лидия Носова, хозяйка Леона.

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Взято Источник

07.01.2024