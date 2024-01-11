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Самая богатая женщина в РФ говорит, что у нее нет даже своего жилья: история владелицы Wildberries

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11 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала историю своего успеха. Она удивила тем, что у нее до сих пор нет собственного жилья. Пишет Теперь Внимание!

Изначально бизнес был дополнительным источником дохода мамочки в декрете, а всего за несколько лет разросся до «империи».

Это один из тех случаев, когда обычная мать семерых детей стала самой богатой женщиной в России без какого-то покровительства. Сначала к ее идеям никто и прислушиваться не хотел.

Около двух десятков лет назад были и проблемы с деньгами, и послеродовая депрессия. Потребности семьи обеспечивал муж, занимающийся сборкой компьютеров. Бакальчук признается, что чувствовала себя беспомощной.

Сначала у учительницы английского языка не было никакой стратегии — она просто мечтала разбогатеть. Ее партнерами были такие же мамочки в декрете.

Несмотря на свой успех, владелица Wildberries ведет достаточно аскетичный образ жизни. Одевается в вещи, заказанные в собственном маркетплейсе — тяги к люксу так и не появилось.

Не появилось и постоянной прописки в собственном жилье. Предпринимательница признается, что часто переезжает и арендует недвижимость. По ее словам, в этом есть движение вперед, есть предвкушение чего-то нового.

Бакальчук считает, что и отдых должен быть в рамках бюджета — ее семья никогда не позволяет себе лишнего. Все деньги они пускают в бизнес, ничего кроме Wildberries у них нет.

Ценно здоровье и образование — на это нужно тратиться.

Три правила жизни Татьяны Бакальчук:

  1. Отдавай миру больше, чем от него берешь.
  2. Главное в жизни — гармония и баланс.
  3. Научись вставать каждый раз, когда упадешь. Завтра новый день.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец, Дзен-канал «Avia.pro – Новости».

Фото: Скриншот YouTube-канала «РБК Инвестиции»

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Автор: glavred

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