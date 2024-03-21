реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Самая опасная рыба для человека: а мы её даже детям даем

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Не все продукты питания, которые мы употребляем, действительно приносят организму исключительную пользу, хотя их основная задача – быть полезными. Недавно сайт marieclaire.ru составил список рыб, наличие которых в рационе лучше исключить, чтобы не стать жертвой зараженных морских обитателей. Пишет Новостной Калейдоскоп.

Этот список включает следующие рыбы: дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, акула, королевская макрель, рыба-меч, рувета, голубой тунец, красный луциан и магазинные суши. 

Приобретая рыбу на рынке или заказывая ее в ресторане, очень важно не лениться читать этикетки и задавать вопросы, которые помогут получить полную информацию о продукте.

Фото: из открытых источников

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

Горняк22

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

«Приехала домой и увидела ужасное зрелище»: тюменка получила страшный…

Девушка хотела отсудить у врачей 3 миллиона рублей Девушка подала…

«Был воспитанникам, как отец»: тренер по баскетболу, воспитавший сотни…

В Чите начнут проводить турниры в честь тренера, погибшего в…

Усыплять будут, но не всех: в Самарской области собираются…

Самарская губдума: гуманную эвтаназию будут применять к агрессивным собакам Разрешить…

Жители Барнаула недовольны ямами на дорогах

На трамвайном переезде на Докучаево барнаулец повредил колесо. Об этом…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp