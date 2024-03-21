Самая опасная рыба для человека: а мы её даже детям даем

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21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Не все продукты питания, которые мы употребляем, действительно приносят организму исключительную пользу, хотя их основная задача – быть полезными. Недавно сайт marieclaire.ru составил список рыб, наличие которых в рационе лучше исключить, чтобы не стать жертвой зараженных морских обитателей. Пишет Новостной Калейдоскоп.

Этот список включает следующие рыбы: дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, акула, королевская макрель, рыба-меч, рувета, голубой тунец, красный луциан и магазинные суши.

Приобретая рыбу на рынке или заказывая ее в ресторане, очень важно не лениться читать этикетки и задавать вопросы, которые помогут получить полную информацию о продукте.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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Горняк22