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Самодельную взрывчатку нашли в пытавшейся въехать в Крым машине

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В автомобиле находился сотрудник правоохранительных органов

Самодельную взрывчатку нашли в пытавшейся въехать в Крым машине

Кадр: телеграм-канал РИА Новости / t.me/rian_ru

Самодельное взрывное устройство обнаружили сотрудники ФСБ в автомобиле, пытавшемся проехать в Крым через пункт пропуска “Джанкой”. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.

По их данным, в машине ехал сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, а сама бомба была прикреплена к днищу под водительским сиденьем. Машину оперативно переместили на безопасное расстояние и обезвредили взрывчатку – она была сделана из компонентов иностранного производства, поставляемых Украине странами НАТО.

Сейчас силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств и причастных к преступлению лиц.

Накануне Маргарита Симоньян опубликовала текст разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.

новости Локтевский

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