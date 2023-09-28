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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Ночью с 26 на 27 сентября случилось самое короткое контрнаступление украинской армии в истории СВО. Русские войска очень быстро разгромили противника, заставив его вернуться на позиции со значительными потерями. Пишет Царьград.

Массовый удар по русским позициям украинские войска попытались нанести примерно в 21.00 по московскому времени. Авторы телеграм-каналов, которые сейчас находятся непосредственно рядом с линией боевого соприкосновения, отмечали, что атака была массовой и агрессивной. Но удар не получился. Уже к 22.00 всё те же телеграм-каналы сообщали, что атака отражена.

Ночью ожидался удар украинского подкрепления по русским позициям под Работино. Как отмечает телеграм-канал “Это ещё не конец”, за ночь украинские войска потеряли 230 человек убитыми и более 100 раненными.

Наши позиции стабильны. Уничтожено около 23 единиц бронетехники. Очень хорошо себя проявили БПЛА “Ланцет”, – отмечает источник.

Кроме того, достаточно непростая ситуация до определённого времени складывалась под Бахмутом, где украинские войска стали наседать на стратегически важные населённые пункты. Но уже вечером в город зашла первая партия возвращающихся на привычные позиции бойцов ЧВК “Вагнер”, что позволило стабилизировать ситуацию. Интенсивность боёв на этом направлении снова снижается. Одним словом, прославленные “музыканты” творят чудеса.

Тем временем, ситуация в самих украинских войсках оставляет желать лучшего. Телеграм-канал “Это ещё не конец” отмечает, что действиями войск по всей линии боевого соприкосновения руководит генерал Александр Тарнавский. Этот военачальник давно прославился “мясными штурмами” и огромными потерями. Кроме того, именно Тарнавский несколько раз громогласно уверят, что сумел пробить “линию Суровикина”. На деле ничего подобного не происходило.

Также источник утверждает, что главный генерал Украины Валерий Залужный сейчас проходит курс реабилитации в Швейцарии, а проповедник ударов по мирным русским городам Кирилл Буданов отбыл в Польшу. Поставленные США танки “Абрамс” пылятся в Николаеве. Пройдет ещё пара недель, и Киев не сможет использовать их в принципе – не даст осенняя распутица и непроходимая грязь.

ФОТО: TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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