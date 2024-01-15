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Самолет авиарейса “Москва-Барнаул” приземлился на незапланированном аэродроме

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Самолет авиарейса "Москва-Барнаул" приземлился на незапланированном аэродроме

На борту произошел отказ правой бортовой инерциальной системы

Ночью 13 января с самолетом, совершавшим рейс “Москва-Барнаул”, в небе над Омском произошло незапланированное событие, сообщает “Инцидент Барнаул” со ссылкой на телеграм-канал “Авиаторщина”.

– Экипаж самолета доложил о технической неисправности. На борту произошел отказ правой бортовой инерциальной системы, – сообщалось в телеграм-канале.

При такой неисправности становятся невозможными автоматическая посадка судна, а также регулирование системы улучшения устойчивости по скорости. Экипаж аварийного положения не декларировал, а командир принял решение сделать посадку на незапланированном аэродроме в Новосибирске. 

Из Толмачево рейс вылетел спустя 2,5 часа и через некоторое время благополучно приземлился в Барнауле. Обратный борт задержали на 3 часа.

Ранее уже сообщалось о подобном случае: самолет, летевший в Горно-Алтайск, был вынужден экстренно сесть в Барнауле из-за технической неисправности.

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Взято отсюда

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