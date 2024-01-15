Самолет авиакомпании "Ямал" Фото: t.me/zstproc

Воздушное судно пока отстранили от полетов на время выяснения причин технической неисправности. Транспортные прокуроры проводят надзорные мероприятия

Самолет Bombardier CRJ200LR авиакомпании “Ямал”, направлявшийся из Горно-Алтайска в Салехард, 14 января около полуночи экстренно приземлился в новосибирском Толмачево, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Причина аварийной посадки – техническая неисправность. На борту самолета находились 44 пассажира и четыре члена экипажа.

После случившегося воздушное судно отстранили от эксплуатации до выяснения обстоятельств.

Новосибирская транспортная прокуратура осуществляет надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг.

Ранее сообщалось, что самолет Москва – Барнаул экстренно сел в Новосибирске из-за поломки.

Взято отсюда