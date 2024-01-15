Самолет из Горно-Алтайска экстренно сел в Новосибирске

На время разбирательства борт отстранили от полетов

Фото: t.me/zstproc

В новосибирском аэропорту Толмачево экстренную посадку совершил самолет, который летел из Горно-Алтайска в Салехард. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Предварительно, судно Bombardier CRJ200LR вынуждено было сесть в Новосибирске из-за технической неисправности, характер которой не уточняется.

На борту было 44 пассажира и 4 члена экипажа. Никто не пострадал.

Прокуратура разбирается в случившемся, борт на время отстранили от полетов.

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