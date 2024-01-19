Самолет. Полет Фото: pixabay.com

На борту самолета находилось 176 пассажиров. Их забрал резервный борт через два часа после посадки неисправного самолета

В новосибирском международном аэропорту имени А.И. Покрышкина 19 января сел пассажирский самолет “Победы”. Борт направлялся из Кемерово в Москву, но вынужденно приземлился из-за неисправности, сообщает “Сиб.фм”.

По информация Telegram-каналов, причиной посадки стал отказ измерения топливной системы. Ошибку заметили через три часа после начала полета и запросили посадку в Новосибирске. Еще через два часа, к 10:22, пассажиров забрал резервный борт, а неисправный самолет отстранили от эксплуатации.

Ранее сообщалось, что 18 января в Москве в аэропорту Внуково объявляли план “Ковер”. Такие же меры вводили на аэродромах в Кубинке и Ермолине.

Взято отсюда