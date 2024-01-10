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Самолет, который летел в Горно-Алтайск, экстренно приземлился в Барнауле

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Самолет, который летел в Горно-Алтайск, экстренно приземлился в Барнауле

Самолет практически достиг пункта назначения, но развернулся

Как сообщает ТГ-канал “ЧП-Бийск”, утром 10 января самолет, направлявшийся  в Горно-Алтайск, поменял направление и пошел на посадку в Барнаул.

Известно, что вылет состоялся из Москвы, и конечная точка полета – Горно-Алтайск. Однако буквально в конце полета борт резко изменил маршрут. Будучи уже над Горно-Алтайском, самолет сделал несколько кругов, а потом развернулся и направился в сторону Барнаула.

По информации ТГ-канал “Mash Siberia” , в итоге самолет экстренно посадили в Барнауле. По техническим причинам в месте назначения у судна не выпустились закрылки, поэтому его направили в барнаульский аэропорт, где полоса больше и сесть можно спокойно, пояснили в источнике.

СК на транспорте разбирается в ситуации, проводят проверку нарушения правил безопасности.

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Взято отсюда

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