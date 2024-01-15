На борту находилось 48 человек. Никто не пострадал

Накануне вечером, 14 января, в аэропорту Новосибирска экстренно сел самолет из Горно-Алтайска. Борт авиакомпании «Ямал» направлялся в Салехард. Как пишет Mash, во всём виновата техническая неисправность.

В Bombardier CRJ200LR летели 44 пассажира и 4 члена экипажа. Никто не пострадал. Сейчас проводится проверка судна — до выяснения обстоятельств самолет отстранили от полетов.

За последнюю неделю это уже третий инцидент с самолетами на Алтае. 10 января, самолет Москва — Горно-Алтайск экстренно сел в Барнауле. А 11 января все судна до Алтайского края перенаправляли в Новосибирск из-за ветра и неблагоприятных условий.

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15.01.2024