Самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, вынужденно сел в Барнауле

На борту самолета находились 137 пассажиров, никто не пострадал

Самолет рейса Москва — Горно-Алтайск сегодня вынужденно приземлился в Барнауле. Сменить маршрут пришлось по техническим причинам. Судно совершило посадку с выпущенными закрылками, сообщили в Восточном управлении СКР на транспорте.

Как рассказали NGS22.RU в барнаульском аэропорту, на борту самолета рейса Москва — Горно-Алтайск находились 137 пассажиров, при посадке никто не пострадал. «Известия» со ссылкой на аэропорт Горно-Алтайска пишут, что там были готовы принять рейс из Москвы, погода в городе благоприятная.

Сейчас барнаульский следственный отдел на транспорте проводит проверку. Выясняют, были ли нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

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10.01.2024