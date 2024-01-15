Самолет. Бортпроводник Фото: Unsplash.com

Техническая неисправность обнаружилась, когда воздушное судно направлялось в краевую столицу. Командир экипажа решил посадить самолет в Новосибирске

Самолет авиакомпании “Победа”, следовавший по маршруту Москва – Барнаул, совершил аварийную посадку в Новосибирске, сообщает Telegram-канал “Авиаторщина”.

12 января около 23.00, пролетая над Омской областью, экипаж доложил диспетчеру о технической неисправности. Оказалось, что на борту произошел отказ правой бортовой инерциальной системы. В такой ситуации сажать самолет в автоматическом режиме было невозможно.

Командир воздушного судна принял решение выполнить посадку на незапланированном аэродроме в Новосибирске. Воздушное судно благополучно приземлилось.

В пункт назначения самолет вылетел из Толмачево спустя 2,5 часа. Обратный рейс Барнаул – Москва задержали на три часа.

Ранее сообщалось, что самолет Москва – Горно-Алтайск вынужденно сел в барнаульском аэропорту утром 10 января.

Взято отсюда