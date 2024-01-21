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Самолет, направлявшийся в Россию, разбился в горах: кто был на борту?

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21 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Пассажирский самолет разбился в Афганистане. Пишет Царьград.

Пассажирский самолет, следовавший из Индии в Москву, потерпел крушение. По данным Росавиации, это был авиалайнер Falcon 10 B. По данным местных СМИ, он отклонился от курса и врезался в гору Топхан.

Известно, что перед крушением пилот сообщил о технических проблемах.

По предварительной информации, на борту самолета находились шесть человек:четыре члена экипажа и два пассажира.Самолёт выполнял санитарный чартерный рейс по маршруту Гая (Индия)Ташкент (Узбекистан)Жуковский (Россия)”, – сообщает газета “Росавиация”.

Самолет находился в частной собственности компании Athletic Group Ltd.

О выживших в катастрофе пока не сообщается.

Фото: TSARGRAD.TV

Автор: glavred

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