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Самолет не смог приземлиться в аэропорту Барнаула из-за непогоды, еще два задержались

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Рейсы задерживаются на шесть часов и более

Самолет не смог приземлиться в аэропорту Барнаула из-за непогоды, еще два задержались

Фото: unsplash.com

Самолет авиакомпании “Победа” не смог приземлиться 11 января в аэропорту Барнаула из-за неблагоприятных метеоусловий. Борт перенаправили в Новосибирск, а пассажиров, которые должны были улететь в Москву из Барнаула обратным рейсом, на автобусах доставили в Толмачево. Об этом amic.ru сообщила специалист по связям с общественностью воздушной гавани имени Германа Степановича Титова Ирина Гринева.

“Из-за шквалистого ветра, дождя, перепадов температур от положительных к отрицательным с 01:20 до 06:10 аэропорт Барнаула был закрыт. По этой причине один самолет из Москвы сел в аэропорту Новосибирска. Задерживается прилет еще двух воздушных судов из столицы”, – уточнила собеседница агентства.

По расписанию в 07:05 в Барнауле должен был приземлиться рейс авиакомпании S7 из Домодедово, но разрешение на вылет аэропорт в Алтайском крае им не дал из-за непогоды. Сейчас все функционирует в штатном режиме, прилет ожидается в 13:30.

Самолет авиакомпании “Аэрофлот” по той же причине приземлится с задержкой в шесть часов: в 14:50 вместо 08:45. Пассажиры, которые должны были улететь обратными рейсами в Москву, ждут своей отправки в аэропорту.

Как ранее сообщал amic.ru, во второй половине дня 10 января в Алтайском крае усилился ветер, началась метель, а в ночь на четверг местами прошли дожди, которые сопровождались грозой. Порывы ветра в Рубцовске и Ребрихе достигали 31 м/с, что близко к ураганным значениям. В Барнауле ветер дул со скоростью 24 м/с. Из-за непогоды в регионе перекрывали несколько трасс.

новости Алтайский

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