Самолет, севший в поле под Новосибирском, недавно уже ломался

Тогда вылет отменяли, а борт возвращали к терминалу

Фото: BAZA

Airbus A320, совершивший экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за отказа гидравлики, недавно уже сталкивался с техническими проблемами. Об этом сообщает Shot.

В январе 2023 года у того же борта “Уральских авиалиний” перед взлетом обнаружили поломку генератора. Тогда проблему удалось решить до взлета и самолет вернули к терминалу.

Напомним, что Airbus летел из Сочи в Омск, в небе у него возникли проблемы с гидравликой. Пилоты перенаправили борт в Новосибирск, но из-за нехватки топлива были вынуждены садиться в поле.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

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