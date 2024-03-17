Самые умные и красивые: в АлтГУ назвали победителей конкурса «Мисс и Мистер МИЭМИС». Фоторепортаж

В международном институте экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ подвели итоги конкурса «Мисс и Мистер МИЭМИС – 2024».

В течение двух месяцев участники конкурса демонстрировали спортивные, кулинарные, интеллектуальные и творческие навыки. За корону боролись:

Арина Кушнарева, 1 курс, направление «менеджмент»

Виктория Кривошеина, 1 курс, специальность «экономическая безопасность»

Анастасия Сабируллова, 2 курс, направление «менеджмент»

Виктория Лысенко, 1 курс, направление «государственное и муниципальное управление»

Дарья Варзарова, 1 курс, направление «менеджмент»

Руслан Мусабаев, 2 курс, направление «системный анализ и управление»

Дмитрий Кучеренко, 1 курс, направление «экономика»

Максим Татаринов, 1 курс, направление «менеджмент»

Никита Сидоров, 1 курс, направление «государственное и муниципальное управление»

Илья Лялин, 1 курс, направление «менеджмент».

Для девушек первым этапом стал спортивный конкурс, где они соревновались в упряжке с собаками. В кулинарном этапе девушки демонстрировали навыки приготовления чая во время чайной церемонии. Интеллектуальный этап заключался в решении кейсов от Альфа-Банка. На мастер-классе по ораторскому искусству участники изучали и совершенствовали свои навыки публичных выступлений, учились управлять своим голосом и жестами, чтобы эффективно передавать свои мысли и идеи на сцене.

Для девушек было организовано три фотосессии на разные темы: «Фарфоровые куклы», «Мистика» и «Натуральность».

Парни также прошли через спортивный этап, где они показали себя в фиджитал-спорте. Сначала они соревновались в футболе в реальной жизни, а затем продолжили на игровой приставке.

Также состоялся волонтерский этап, в котором «мистеры» и «мисс» совместно сделали добрые дела.

13 марта состоялся финал конкурса «Мисс МИЭМИС». На большой сцене участницы показали все свои таланты. Жюри распределило номинации следующим образом:

Анастасия Сабируллова — Мисс совершенство;

Арина Кушнарева — Мисс очарование;

Виктория Кривошеина — Мисс улыбка;

Виктория Лысенко — Мисс изящество;

Дарья Варзарова — Мисс талантливость;

Виктория Лысенко — Мисс телевидение;

Анастасия Сабируллова — Мисс зрительских симпатий;

Победительница спортивного этапа — Виктория Кривошеина;

Победительницы интеллектуального этапа — Анастасия Сабируллова, Арина Кушнарева;

Победительница кулинарного этапа — Виктория Кривошеина;

Победительница волонтёрского этапа — Виктория Лысенко;

Победительница медиаэтапа — Виктория Кривошеина;

Победительница фотоконкурса — Дарья Варзарова.

Главные короны заслужили:

Мисс МИЭМИС — Виктория Кривошеина;

Вице-мисс МИЭМИС — Дарья Варзарова.

«Я переборола свои страхи и получила новые навыки, которые однозначно пригодятся в будущем! поделилась впечатлениями Виктория Кривошеина . — Я безумно благодарна команде организаторов, ведь в этом году конкурс однозначно вышел на новый уровень! Но без поддержки у меня бы ничего не получилось. Я безумно счастлива, что в моей жизни есть замечательные друзья и родные, которые верили и мотивировали меня! Сейчас я вспоминаю, как боялась подать заявку на участие в „Мисс МИЭМИС“, а сейчас с гордостью смотрю на корону! Невозможное возможно, главное, верить!»

14 марта прошел финал конкурса «Мистер МИЭМИС», где победителем был признан Илья Лялин .

«К этому титулу я стремился с самого начала поступления и пожертвовал ради этого многим, отдавал буквально всего себя конкурсу. Пережил бы я это ещё раз? Думаю, да — это безумный спектр эмоций, самореализация во многих сферах и взаимодействие с другими участниками, среди которых я не чувствовал конкуренции, только дружеская атмосфера. Этот путь длиной в два месяца был определенно самым трудным испытанием в моей жизни, которое я точно запомню надолго. Хочу сказать спасибо всем организаторам и людям, которые мне помогали и поддерживали на протяжении всего конкурса. Эта победа — очень важное событие в моей жизни, и она является мотивацией к дальнейшей работе. Это остановка, но никак не конечная. Дальше — больше! Делайте то, что вам нравится, и обязательно пробуйте себя в чём-то новом!», — рассказал Илья .

Взято отсюда.

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