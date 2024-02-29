Самый редкий день в году: что мы знаем о 29 февраля

29 февраля самый необычный день в году – он наступает только раз в 4 года. С этой датой связано много поверий и обычаев.

Это дата необходима для синхронизации календарного года с астрономическим. Первый «лишний день» появился в 45 году до нашей эры. Римский император Юлий Цезарь предложил прибавлять по одному дополнительному дню к каждому четвертому году.

Мало шансов

Шанс родиться 29 февраля составляет примерно 1 к 1500. В любом случае, он очень низкий. День рождения 29 февраля празднуют около 4 миллионов человек. Это 0,0686% населения Земли.

Что касается Алтайского края, то начиная с 2000 года в нашем регионе 29 февраля родилось 395 человек. В 2004 году появился на свет только один малыш, а в 2012 — сразу 123. В предыдущий високосный год в последний день зимы родились 24 ребёнка.

У всех, кто родился 29 февраля, в свидетельстве о рождении стоит именно эта дата, которую не переносят на 28 февраля или 1 марта.

Люди, рожденные 29 февраля, считались избранными, наделенными невероятными талантами. Астрологи уверены, что, если в вашей жизни вдруг появится такой человек, будьте внимательны. Это люди-посланники, они приходят не случайно и несут очень важную информацию.

Победишь Кощея – и наступит весна

С давних времен считается, что високосный год тяжел и опасен, с ним связано множество суеверий. От года традиционно ждали бедствий, катастроф, болезней, войн. На Руси високосный год и 29 февраля назывались «Касьяновым» в честь христианского Святого Кассиана (Касьяна). Также эта дата считалась днем Кащея-Чернобога, который был воплощением все самого плохого. Считалось, что его смерть скрывается в яйце, и в ночь на 1 марта надо был раздавить в руке одно сырое яйцо. Таким образом Кощею наступала смерть, а зиме — конец.

В народе 29 февраля считался одним из самых опасных дней в году, поэтому существовало много примет и суеверий. В эту дату люди боялись выходить из дома, чтобы не навлечь беду, не заключали сделки, не вступали в брак, так как считалось, что такие пары будут несчастны. Кстати, в целом в високосном году количество свадеб снижается на 20–30%.

Штраф за отказ

29 февраля в Финляндии, Ирландии и Шотландии в давние времена существовал интересный обычай: женщина могла сделать мужчине предложение. Если мужчина отказывался, то с него брали крупный штраф.

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Взято отсюда.

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