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Самый сильный ребенок России погиб в ДТП в Башкирии

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Мальчик приобрел машину за день до трагедии. Они с другом решили прокатиться по трассе, однако все закончилось жуткой аварией

Признанный самым сильным ребенком России 16-летний Сергей Батяев погиб в ДТП в Башкирии. Подросток катался на машине с 14-летним другом, Батяев не справился с управлением и выехал на встречку, сообщает ТАСС.

В 2019 году мальчик в возрасте 12 лет стал победителем на Всероссийских соревнованиях по русскому силомеру “Сила РДШ”, где за минуту сделал выход силой двумя руками, а также одно подтягивание. К тому моменту он уже был кандидатом в мастера спорта по стритлифтингу. Кроме того, к 16 годам он уже стал абсолютным чемпионом Всероссийских пляжных игр по воркауту.

Трагедия произошла 8 января на трассе М-5, за 80 км от родного города спортсмена Октябрьского. Подросток приобрел машину за день до аварии. По данным пресс-службы Госавтоинспекции Башкортостана в Telegram-канале, при выезде на встречку “девятка” спортсмена столкнулась с грузовиком.

Батяева госпитализировали в реанимацию, однако спасти его не удалось. Друг подростка выжил, однако получил серьезные травмы.

Взято отсюда

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