Самый большой городской каток открыли в Бийске под Новый год

Церемония открытия получилась по-настоящему праздничной

Фото: pxhere.com

На территории первой школы Бийска открыли самый большой каток в городе. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.

Церемония открытия получилась очень праздничной: гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка, на площадке прошло лазерное шоу и выступление фигуристов. Пришедшие на каток жители 23-го микрорайона могли выпить чая, перекусить выпечкой и сфотографироваться на фоне наряженной елки.

Одна из инициаторов создания катка, депутат думы Бийска по избирательному округу № 5 Олеся Тырышкина, рассказала о том, что в этом году для создания катка пришлось потрудиться и пособирать снег для бортиков по всей округе.

“В этом году со снегом в городе неважно. Поэтому приоритет отдали каткам, ледовым фигурам. Приобрели несколько деревянных горок. В планах покупка нового светового оборудования”, – сказал глава города Виктор Щигрев.

Каток будет работать круглосуточно и бесплатно, для тех, у кого нет своих коньков, рядом работает прокат.

горняк



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