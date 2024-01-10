Самый суперсильный ребенок России, погиб в дорожной аварии в Башкирии

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10 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Мальчик приобрел машину за день до трагедии. Они с другом решили прокатиться по трассе, однако все закончилось жуткой аварией. Сообщает ТАСС.
Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб на 17-м году жизни в результате автокатастрофы. Об этом ТАСС рассказал его отец Андрей Батяев. Инцидент произошел 8 января на трассе М-5 1357 км за 80 км от [города] Октябрьского.
По предварительным данным, он не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Также с ним в автомобиле находился 14-летний подросток, он получил серьезные травмы.
Источник: t.me/bash_gibdd
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