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Самую низкую явку на выборы президента в Алтайском крае показал Рубцовск

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Самую низкую явку на выборы президента в Алтайском крае показал Рубцовск

Стало известно, насколько активно приняли участие в голосовании муниципалитеты Алтайского края

В Алтайском крае продолжают подводить итоги выборов президента России.

В целом по региону явка избирателей составила 59,89 %.

Традиционно самую высокую явку показали районы. Самые активные избиратели, как выяснилось, проживают в Родинском районе. Здесь участие в выборах приняли 98,41 % избирателей. Высокую явку отметили в Алейском (82,97 %) и Кытмановском (82,49 %) районах.

Среди городов наиболее высокую явку показали ЗАТО Сибирский (76,87 %), Яровое (56,32 %), Белокуриха (50,73 %) и Заринск (50,64 %).

В крупных городах края, таких как Барнаул и Бийск, работала не одна территориальная избирательная комиссия. Так, совокупная явка в Барнауле (в краевой столице работало шесть ТИК) составила около 46,82%. В Бийске (с учетом данных на двух ТИК) совокупно проголосовали 56 888 избирателей из 130 911 жителей, обладающих таким правом. Таким образом, явка в городе достигла 43,45 %.

А вот самую низкую явку в крае показал Рубцовск. Из 78 757 горожан, обладающих избирательным правом, проголосовали 33 427 человек. В итоге явка здесь составила 42,44 %.

По результатам голосования в Барнауле, Бийске и Рубцовске, как и в целом по стране, подавляющее большинство голосов набрал Владимир Путин. На всех участках действующий президент заручился поддержкой более 80 % голосов. Исключением стала теркомиссия Железнодорожного района Барнаула, где за Владимира Путина проголосовали 79,86 % избирателей.

В целом по сравнению с президентскими выборами 2018 года результаты за кандидата Владимира Путин выросли более чем на 20 %. На выборах 2024 года действующий президент заручился поддержкой 84,88 % избирателей.

Николай Харитонов – кандидат от КПРФ – занял второе место в большинстве муниципалитетов, в том числе и в Бийске. А вот в Барнауле кандидатом, занявшим второе место, стал Владислав Даванков из партии «Новые люди», причем на всех шести ТИК.

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Взято отсюда

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