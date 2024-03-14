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Санаторий “Сосновый бор” приглашает барнаульцев отметить Масленицу

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Гостей ждут традиционные народные гулянья, игры, подарки и вкусные угощения

Санаторий "Сосновый бор" приглашает барнаульцев отметить Масленицу

Масленица / Фото: санаторий “Сосновый бор”

Скоро Масленица – традиционное яркое событие, которое символизирует проводы зимы и наступление теплых солнечных дней. На Масленицу всегда проходят веселые народные забавы, игры, песни и танцы, которые сопровождаются дегустацией вкусных блинов. Побывать на проводах зимы и повеселиться барнаульцы смогут уже в ближайшее воскресенье, 17 марта 2024 года, в санатории “Сосновый бор”.

Что интересного будет на мероприятии?

Запланирована насыщенная развлекательная программа:

  • выступления именитых артистов, игры и конкурсы;
  • дегустация блинов, шашлыка, глинтвейна и горячего чая, выпечки, сладкой ваты;
  • катание на коньках, лыжах, тюбингах и санях;
  • фотосессии на фоне праздничных декораций;
  • вручение призов и подарков активным участникам праздника;
  • продажа сувениров.

Завершится народное гулянье сжиганием чучела Масленицы и веселыми хороводами по случаю встречи весны.

Масленица / Фото: санаторий “Сосновый бор”

Во сколько и где состоится праздник?

Проводы зимы пройдут 17 марта 2024 года с 14:00 до 16:00 на территории санатория “Сосновый бор”. На праздник приглашают всех желающих.

Цена входного билета для взрослого – 100 руб., для ребенка – 50 руб. Предварительная запись не нужна.

Узнать подробнее можно по телефону: +7 (3852) 22-38-48.

Санаторий “Сосновый бор” Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48 Ватсап: +79640861920 Sales@sb22.ru “Одноклассники” “ВКонтакте” 

Возрастное ограничение 6+

АО “Санаторий Сосновый бор”

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