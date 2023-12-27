Санитарной авиацией в 2023 году выполнено 157 вылетов, а центр анестезиологии-реаниматологии провел более 41 тысячи консультаций

Отдел экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации КГБУЗ Краевая клиническая больница (ОЭКМП и МЭ) в рамках реализации Госпрограммы «Развитие здравоохранения в Алтайском крае» активно участвует в системе оказания скорой медицинской помощи с использованием санитарной авиации.

В 2023 году выполнено 157 вылетов санитарной авиации, эвакуировано 215 человек, из них 29 детей, в том числе 6 до года.

Специалистами ОЭКМП и МЭ организовано и проведено 24326 экстренных заочных консультаций, приняли участие в организации 538 телемедицинских консультаций для пациентов по 11 профилям.

В 2023 году выездные экстренные консультативные бригады скорой медицинской помощи ОЭКМП и МЭ продолжали оказывать скорую специализированная медицинская помощь по 11 профилям, а также экстренную консультативную медицинскую помощьжителям края, госпитализированным в сельские и городские медицинские организации 1 и 2 уровня оказания медицинской помощи, в том числе пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

При выполнении вызовов в ЦРБ и ГБ края к пациентом с угрожающими жизни состояниями проведено 766 очных консультаций, 126 операций, из них 76% сосудистыми хирургами .

Выездными экстренными консультативными бригадами СМП по анестезиологии-реаниматологии ОЭКМП и МЭ эвакуировано 602 пациента с тяжелой экстренной патологией на 3 уровень оказания медицинской помощи, в том числе в федеральные центры для оказания ВМП. Летальных исходов при транспортировке не зарегистрировано.

С мая 2023 года в отделении ЭКМП и МЭ организован и успешно функционирует Дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для взрослого населения. Специалистами центра осуществляется консультативная медицинская помощь врачам региональных медицинских организаций по вопросам анестезиологии и реаниматологии, коррекции лечения, дистанционный мониторинг, координация оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам с угрожаемыми жизни состояниями, обеспечение единого подхода лечения, транспортировки и перевода пациентов с угрожаемыми жизни состояниями в региональные МО. В 2023 году центром выполнено 41264 дистанционных консультации. Ежедневно на мониторинге специалистов центра находится от 250 до 300 реанимационных пациентов, из которых 30 % составляют пациенты на ИВЛ.

Взято отсюда.

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