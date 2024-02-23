Выясняем, грозит ли России эпидемия венерических заболеваний из-за подорожания средств контрацепции

23 февраля 2024, 09:0029Написать комментарий

В России резко взлетели цены на презервативы. Стоимость средств контрацепции поднялась примерно на 5–10%, однако эксперты считают, что рост может продолжиться, сообщает издание «Лента.ру». Российские производители пока не могут заместить импорт. Западным компаниям принадлежит примерно 90–95% рынка, а максимальная мощность двух крупнейших предприятий в России оценивается в 400 миллионов презервативов в год. При этом только небольшая часть — приблизительно 100 миллионов штук в год идет на внутренний рынок.

Наши коллеги из MSK1.RU обратились к экономистам, чтобы выяснить, к чему готовиться россиянам, а также спросили у врачей, стоит ли ожидать эпидемии ЗППП в стране.

Почему так дорого

Один из основных факторов роста цен на средства контрацепции — ослабление рубля. Поскольку Россия импортирует латекс — основное сырье для производства презервативов, валютные колебания непосредственно влияют на стоимость сырья и, как следствие, на конечную цену продукции, рассказала экономист и финансовый блогер Саломе Микитенко.

— Практически все презервативы производятся из латекса, который получают из сока Гевеи. Это дерево растет в Юго-Восточной Азии, все бренды из Европы и России производят импорт натурального сырья, — объяснила эксперт MSK1.RU. — Поэтому, в первую очередь, причиной подорожания презервативов послужило ослабление рубля. Но себестоимость продукции составляет не только сырье, но и маркетинг, реклама, зарплаты сотрудников и логистика.

Еще один немаловажный фактор — санкции. Прекращение поставок латексных заготовок из Европы привело к тому, что российским компаниям приходится искать альтернативных поставщиков, но несоответствие стандартов и необходимость изготовления заготовок на заказ приводят к дополнительным финансовым затратам.

— В рамках пятого пакета западных санкций импорт латекса в Россию запрещен. В частности, прекратились поставки латексных заготовок из Европы — российские производители столкнулись с необходимостью искать других партнеров, которыми стали Китай и Малайзия, и выстраивать новые логистические цепочки. Однако из-за несоответствия стандартов размера заготовки нужно делать на заказ, а это требует дополнительных ресурсов, — добавила экономист.

Саломе Микитенко считает, что ввиду вышеизложенных причин россиянам стоит ждать дальнейшего роста цен на средства защиты. Эксперт считает, что граждане начнут чаще прибегать к альтернативным методам контрацепции.

— Мы будем наблюдать и уже можем видеть увеличение доли альтернативных способов контрацепции: гормональных пероральных контрацептивов, внутриматочных терапевтических систем и так далее. И продажи этих средств будут продолжать расти, так как экономически более выгодны, а, как мы знаем, народ голосует рублем, — отметила эксперт.

Россию накроет эпидемия венерических заболеваний?

Прямую связь между заболеваемостью ВИЧ и подорожанием контрацептивов на данный момент установить невозможно, но через несколько лет последствия происходящего могут всё же дать о себе знать, заявил MSK1.RU завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

— Отразилось ли это на заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сейчас сказать нельзя, потому что у того, кто недавно заразился, не сразу выявится инфекция. Кроме того, человек не сразу попадет в статистические отчеты — его мы через год-два можем там увидеть и свяжем это как раз с проблемами с распространением презервативов, — рассказал медик.

Специалист добавил, что государству стоит обратить внимание на вопрос ценообразования средств контрацепции. В группе риска сейчас находятся в основном малообеспеченные граждане.

— Я много раз говорил, что нужна грамотная политика ценообразования на презервативы, потому что для молодежи и малообеспеченных, конечно, цены достаточно высокие. У нас сейчас делается упор на то, чтобы люди не вступали в небрачные связи, но это довольно проблематично. В браке состоит только 60% населения. Поэтому, всё-таки, у нас есть люди, которым надо покупать презервативы и пользоваться ими, — добавил он.

Повышение цен на контрацептивы — это лишь один из многочисленных факторов, влияющих на здоровье нации, отметил главный специалист по дерматовенерологии Краснодарского края и Южного Федерального округа, главный врач клинического кожно-венерологического диспансера Михаил Глузмин.

— Прямой связи с продажей презервативов и распространением ЗППП не нахожу. Есть много других факторов, которые способствуют распространению заболеваний. Да, в их числе есть и незащищенный половой контакт, но человек, который серьезно относится к своему здоровью, не будет ограничивать себя в пяти рублях, — рассказал он. — А тому, кто несерьезен в таких вопросах, и за рубль не надо предохраняться.

По его словам, определенный рост заболеваемости ЗППП в разных регионах России действительно есть, но не факт, что это связано именно с ростом стоимости презервативов.

— Есть много других факторов. Миграционные процессы, нетрадиционные отношения, безусловное снижение настороженности в отношении возможности передачи инфекций. Основной фактор — безответственность самого человека, — заключил врач.

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23.02.2024