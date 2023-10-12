Санкции – фикция: японцы не слушают «хозяина» и дружат с Россией

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Интересные факты о работе Японии с Россией, которые явно придутся не по душе США, поведал торговый представитель РФ в Японии, сообщает ИА DEITA.RU.

Торговый представитель РФ в Японии Петр Павленко обсудил с экспортерами Приморского края особенности нынешних торговых взаимоотношений Москвы и Токио. Оказалось, что санкции не так страшны, как их пытаются изобразить пропагандисты глобального Запада.

Как уточняет представительство МИД России во Владивостоке, в 2022 российско-японский товарооборот год к году сократился на 16,7% или 3,3 млрд долларов. Импорт уменьшился на 52,7% (4,8 млрд долл.), с 9,1 до 4,3 млрд долларов. Но связи по-прежнему крепки, а в некоторых сферах становятся еще более тесными. Так, экспорт российских товаров в Японию вырос на 14%.

Как ранее сообщало ИА DEITA.RU, Россия сохранила большую часть своего доступа к своим основным рынкам Японии. В частности, растет экспорт морепродуктов – стабильны поставки минтая, снежного и камчатского краба.

Петр Павленко в ходе обсуждения выдвинул ряд тезисов, говорящих о провале санкционной политики в целом. По его словам, японские компании готовы работать с Россией и заключать новые контракты. Логистика из России в Японию и обратно налажена довольно удачно.

На сегодняшний день Япония очень активно импортирует из России сельскохозяйственную продукцию, а непосредственно санкции не несут прямой запрет. Японским компаниям необходимо при желании экспорта из России согласовывать это со своим правительством. Между Россией и Японией производится свободная оплата услуг и товаров в йенах. Японцы также готовы к оплате в юанях для облегчения финансовых процедур – как и решили ранее лидеры Китая и России в рамках отказа от гегемонии доллара при межгосударственных расчетах.

Фото: hisglobal.com

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Автор: vizitka01

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Горняк22