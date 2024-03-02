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Санкт-Петербург под новой атакой. Жителям сказали немедленно отойти от места взрыва

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02 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. По информации от источника, поступила информация о повторной атаке в Санкт-Петербурге. Жителям было рекомендовано удалиться от места взрыва на Пискарёвском проспекте. От удара дрона серьезно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом. На многих этажах в жилище выбиты стекла, покорежены оконные конструкции и балконы. Пишет “Царьград”.

В результате взрыва беспилотного аппарата на Пискарёвском проспекте, по данным телеграм-канала “Mash на Мойке”, стало известно о возможности повторной атаки, в связи с чем жителям пришлось отойти от места взрыва. Подписчики канала передают данную информацию.

Очевидцы сообщают, что в настоящее время экстренные службы предупреждают о возможной новой атаке беспилотного летательного аппарата с помощью громкоговорителей.

По информации от источника, в районе взрыва были затруднения с мобильной связью, а интернет практически не работал.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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ИСТОЧНИК

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